Auf dem Radar: FACCStieg am Freitag um 6,59 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 115% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 12,34 Prozent Plus. FACC hat am Freitag 6,59% gewonnen. Es ist dies der größte Tagesgewinn seit 03.02.2022, als FACC 7,78% zulegte. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 7,69 /7,73 Veränderung zu letztem SK: -2,65% Auf dem Radar: OMVStieg am Freitag um 3,58 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 60% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 11,93 Prozent Minus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 43,86 /43,94 Veränderung zu letztem SK: -0,20% Auf dem Radar: PorrStieg am Freitag um 7,08 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 81% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date ...

Den vollständigen Artikel lesen ...