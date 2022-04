Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne), sich von ihrem Amt zurückzuziehen, "mit großem Respekt zur Kenntnis" genommen. Er habe mit Spiegel im Bundeskabinett eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet.



Ihr gestriges Statement habe den Bundeskanzler auch persönlich bewegt und betroffen gemacht. Scholz wünsche ihr nach dieser schweren Zeit für die Zukunft alles Gute. Spiegel hatte am Montagnachmittag ihren Rücktritt vom Amt der Bundesfamilienministerin bekanntgegeben. Spiegel war unter anderem wegen einer vierwöchigen Frankreich-Reise kurz nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr immer mehr in die Kritik geraten.



Sie war damals rheinland-pfälzische Umweltministerin. Am Sonntag hatte Spiegel in einem Statement um Entschuldigung gebeten.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de