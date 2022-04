Boston (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung erwarten die Märkte die geldpolitische Sitzung der EZB in Frankfurt am Donnerstag, so Matteo Cominetta, Senior Economist beim Barings Investment Institute.Selbst wenn die EZB die Zinsen nicht anhebe, würden die Haushalte im Euroraum in einem Jahr wahrscheinlich ärmer sein. Selbst wenn alle, die ihren Arbeitsplatz verloren hätten, ihn wiedererlangen würden und die Löhne auf 4 Prozent steigen würden - den höchsten jemals verzeichneten Wert, wenn man von den Fehlentwicklungen im Rahmen von Covid absehe -, würde dies das Arbeitseinkommen um etwa 6 Prozent ansteigen lassen, also weniger als die Inflation, die derzeit bei 7,5 Prozent liege. Die Haushalte im Euroraum würden an Kaufkraft verlieren. Wenn dann noch ein Energieschock hinzukomme, der in die Geschichtsbücher eingehen werde, und das Verbrauchervertrauen einbreche, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Verbraucher den Gürtel enger schnallen würden und die Wirtschaft in eine Rezession gerate. ...

