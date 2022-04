Aussetzung Wertpapiere/Suspension of Instruments EOD

Der Handel von folgenden Instrumenten wird mit Ablauf des heutigen Handelstages zum Schutz des Publikums bis auf weiteres ausgesetzt. Es sind folgende Einzelwerte betroffen:

Trading in the following instruments will be suspended at the end of todays trading day for the protection of the public until further notice. The following individual securities are affected:

ISIN INSTRUMENT NAME

XS1589106910 CBOM FINANCE 17/27 FLR

XS1759801720 CBOM FINANCE 18/23 REGS

XS0919504562 LUKOIL INTL FIN. 13/23

XS2291914971 SOVCOM CAP. 21/25 REGS

XS2281299763 CBOM FIN. 21/26 REGS

XS2113968148 SOVCOM CAP.20/UND.FLRREGS

XS2183144810 ALFA H. ISS 20/23 MTN

XS2063279959 ALFA BOND ISS. 19/30 FLR

XS2010043656 SOVCOM CAP. 19/30 FLR

XS2010040397 URALKALI FIN 19/24 REGS

XS1951067039 CBOM FIN. 19/24 REGS

XS1964558339 CBOM FIN. 19/24 REGS

XS2333280571 ALFA BD ISS 21/31 FLR

XS2392969395 CBOM FIN. 21/UND.FLR REGS

XS2384475930 CBOM FIN. 21/26 REGS

XS2393688598 SOVCOM CAP.21/UND.FLRREGS

XS2410104736 ALFA BD ISS 21/UND.FLRMTN

