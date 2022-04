Ziel des DM Labs ist es, Geschäftsmöglichkeiten auf dem breiten Dentalmarkt zu erkunden, zu testen und zu evaluieren, während DentalMonitoring seine technologische Führerschaft sowie seine geografische Präsenz in strategischen Regionen, einschließlich China und Japan, ausbaut.

Das Fachwissen von mehr als 400 Mitarbeitern auf der ganzen Welt, verbunden mit einer innovationsorientierten Unternehmenskultur, ermöglicht DentalMonitoring das Experimentieren und die Entwicklung neuer, wirkungsvoller Lösungen, die die Dentalbranche verändern.

Im Rahmen dieser Entwicklung wurde Raphaël Pascaud zum Senior Vice President und Executive Director ernannt und wird dieses neu geschaffene Unternehmen sowie andere wichtige Initiativen leiten.

Bevor er zu DentalMonitoring kam, arbeitete Pascaud 9 Jahre lang bei Align Technology, wo er verschiedene Führungspositionen besetzte und zuletzt als Senior Vice President of Business Development Strategy tätig war.

Alexandra Van der Stap wurde zur Chief Growth Officer des DM Lab berufen. Zuvor war sie in leitenden Positionen bei Verbrauchermarken wie North Face und zuletzt als Vice President of Marketing, Strategy Consumer bei Align Technology tätig.

Xavier Laniol wird zudem als Global Head of Commercial Operations in das Labor eintreten. Laniol war 27 Jahre lang in der Pharma- und Medizintechnikbranche tätig. Darunter 13 Jahre bei Johnson Johnson und zuletzt als Vizepräsident für Südeuropa bei Mölnlycke, dem weltweit führenden Unternehmen für Wundversorgung.

Über DentalMonitoring -www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring wurde mit einer einfachen Idee gegründet: Mundpflege sollte vernetzt und kontinuierlich sein auch außerhalb der Praxis. Das Unternehmen hat die weltweit erste virtuelle Praxisplattform in der Zahnmedizin geschaffen, die durch mehr als 200 Patente geschützt ist, um die sich schnell entwickelnden Patientenerwartungen zu erfüllen. Dank der branchenweit größten Datenbank zahnmedizinischer Bilder hat DentalMonitoring die fortschrittlichsten und umfassendsten arztgesteuerten KI-Lösungen entwickelt, die Zahnärzten dabei helfen, eine hervorragende Versorgung und ein besseres Patientenerlebnis zu bieten. Die einzigartigen Plattformen von DentalMonitoring geben Zahnärzten die vollständige Kontrolle über optimierte Bewertungen und Kommunikation von der Einbindung und Umwandlung von Patientenanfragen über die Bereitstellung von Behandlungsoptionen durch KI-generierte Berichte und fortschrittliche Simulationen des Lächelns bis hin zur Fernüberwachung aller Arten von Behandlungen. DentalMonitoring beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter in 18 Ländern und 9 Niederlassungen, darunter Paris, Austin, London, Sydney und Hongkong.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005376/de/

Contacts:

Pressekontakt: Charlotte Garzino

c.garzino@dental-monitoring.com