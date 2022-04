Aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Lieferkettenprobleme waren weltweit die Frachtraten explodiert. Containerreedereien wie HAPAG-LLOYD haben daran prächtig verdient. So konnte man 2021 den Nettogewinn um über 900 % auf 10,8 Mrd. $ steigern.



Der Dividendenvorschlag beträgt 35 € je Aktie, dies entspricht einer hohen Dividendenrendite von 11,4 %. Dies kommt aber nicht nur durch eine besonders hohe Ausschüttung zustande, sondern auch wegen eines erlittenen Kursverlusts. So hat der Kurs von HAPAG-LLOYD seit Ende März von rund 366 € bis auf ca. 288 € nachgegeben. Auslöser sind die konjunkturellen Ängste aufgrund des Ukraine-Krieges.



Zwingt der Konflikt die Welt in eine Rezession, sind die goldenen Zeiten der Logistiker natürlich auch erst einmal vorbei. Deshalb sollten Sie sich auch nicht von dem extrem niedrigen KGV der Aktie (5,4 per 2022) blenden lassen, denn:



Verfestigt sich die Erwartung einer weltweiten Rezession, werden auch die Gewinnschätzungen für HAPAG-LLOYD nach unten angepasst werden, was dann das KGV steigen lässt. Trotz der hohen Dividendenrendite und des augenscheinlich extrem niedrigen KGVs ist die Aktie derzeit bestenfalls eine Halteposition.



