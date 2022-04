Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte am Montag, dass es vor der nächsten Gesprächsrunde keine Pause in Russlands Militäroperation in der Ukraine geben werde, berichtete Reuters. Er fügte hinzu, er sehe keinen Grund, die Gespräche mit der Ukraine nicht fortzusetzen. Seine Äußerungen kommen nach Berichten vom Wochenende, wonach der russische ...

