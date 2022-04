Weiter unter Druck steht am Devisenmarkt der Yen. Zum US-Dollar fiel die Währung Japans auf den tiefsten Stand seit Mitte 2015.Frankfurt - Der Euro notiert am Montag am frühen Abend wenig verändert zum US-Dollar. Mit 1,0899 Dollar liegt der Kurs wieder etwas tiefer als noch am Mittag. Gegenüber dem Schlusskurs von vergangener Woche ist die Änderung nur minim. Zum Schweizer Franken kostet die Gemeinschaftswährung derweil mit 1,0145 Franken klar weniger als noch am Freitagabend. Der Dollar notiert bei 0...

