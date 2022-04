Cottbus (ots) -Sperrfrist 18.00 UhrDer AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske wird nach Informationen von rbb24 Recherche am 11. September 2022 zur Wahl der Cottbusser Oberbürgermeisters antreten. Der AfD-Vorstand Cottbus hatte sich auf Schieske als Kandidaten festgelegt. Die AfD will sich am Dienstag zu der Entscheidung äußern. Bei den Landtagswahlen 2019 holte Schieske im Wahlkreis Cottbus II ein Direktmandat für die AfD. Schieske arbeitet hauptberuflich bei der städtischen Feuerwehr Cottbus.Amtsinhaber Holger Kelch (CDU) hatte im Oktober vergangenen Jahres erklärt, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen wolle. Die CDU hatte im Februar Thomas Bergner, Dezernent für Ordnung, Sicherheit und Umwelt, als Nachfolger nominiert. Für die SPD zieht Tobias Schick, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, ins Rennen.Politisch wird Schieske dem Umfeld des vom Verfassungsschutz Brandenburg als rechtsextremistisch eingestuften Vereins "Zukunft Heimat" zugeordnet. Er gehört im Cottbus zum Kreis der Anmelder von Demonstrationen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. 2018 geriet er in die Schlagzeilen, als er über die Lautsprecher eines Feuerwehrwagens bei einer "Zukunft-Heimat"-Demonstration verkündete: "Wir grüßen die Patrioten in Cottbus."Im Mai 2020 trat Schieske als Anmelder einer Demonstration gegen die Corona-Politik in Erscheinung, die auch vom Verein "Zukunft Heimat" beworben wurde. Nachdem deutlich mehr Menschen erschienen als angemeldet waren, untersagte die Polizei den Aufmarsch. Anschließend kam es zu gewalttätigen Angriffen auf Polizeibeamte. Schieske warf der Polizei danach im Landtag vor, sie habe unverhältnismäßig reagiert und die Situation eskalieren lassen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5194685