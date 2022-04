Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex SMI bewegte sich den ganzen Tag über in einer Handelsspanne von etwa 100 Punkten auf und ab.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart keine klare Richtung gefunden. Der Leitindex SMI bewegte sich den ganzen Tag über in einer Handelsspanne von etwa 100 Punkten auf und ab und wechselte dabei mehrfach das Vorzeichen. Zuletzt schloss er leicht im Plus. Nachdem der Index in der vergangenen Woche ein sattes Plus verbucht und erstmals seit Januar wieder die Marke von 12'500 Punkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...