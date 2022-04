DJ pressrelations.de/Brokerwahl 2022 - das sind die Sieger der Wahl zum Broker des Jahres

Brokerwahl 2022 - das sind die Sieger der Wahl zum Broker des JahresIn dem weiterhin hart umkämpften Brokeragemarkt gab es in 2022 so viele Wechsel an der Spitze wie noch nie in der 22-jährigen Historie der Brokerwahl - insbesondere bei den Top 3 Plazierungen. Zwar gab es auch schon 2021 einige Wechsel an der Spitze, doch diesmal gab es gleich in 5 Kategorien neue Sieger!- flatex überrascht und gewinnt gleich 3 Titel, darunter die Hauptkategorie "Online Broker des Jahres 2022" - der Seriensieger der vergangenen Jahre, die comdirect, fällt bei den Online Brokern hinter der Consorsbank auf Platz 3 zurück - In insgesamt 6 Kategorien konnten Trader, Anleger und Investoren ihren Lieblingsbroker wählen - fast 81.000 Teilnehmer stimmten in 2022 ab - nur etwas weniger Teilnehmer als im Tradingboom-Jahr 2021 (98.000 Teilnehmer) - JustTrade gewinnt den erstmals vergebenen Titel "Krypto Broker des Jahres" - Admirals kann als einziger Broker seinen Vorjahreserfolg wiederholenOnline Broker des Jahres 2022 Zum ersten Mal überhaupt konnte flatex den Titel gewinnen und ist nun "Online Broker des Jahres 2022" - sicherlich eine kleine Überraschung nachdem die comdirect diese Kategorie über Jahre hinweg dominiert hatte. Die comdirect konnte immerhin von 2018 bis 2021 durchgehend den Titel in der Hauptkategorie "Online Broker des Jahres" gewinnen - so oft hintereinander wie noch kein Broker zuvor. Doch 2022 fiel die comdirect auf Platz 3 zurück, da sich die Consorsbank mit hauchdünnem Vorsprung den 2. Platz sichern konnte.Dann folgen auch schon direkt zwei Neobroker: ...Den ganzen Artikel mit allen Siegern, Plazierungen und Auswertungen finden Sie hier: https://broker-test.de/trading-news/brokerwahl-2022-entschieden-das-sind-die-sieger-der-wahl-zum-broker-des-jahres-2 022/Der unabhängige Finanzverlag testet und vergleicht Broker, Banken und Finanzinstitute seit 2000.Diese Mitteilung wurde übermittelt von pressrelations.de. Für den Inhalt ist ausschließlich der genannte Herausgeber der Mitteilung verantwortlich.

