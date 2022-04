Die Verschärfung der Energiekrise durch den russischen Überfall auf die Ukraine spielt dem Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex momentan voll in die Karten. Das Unternehmen hat volle Auftragsbücher und auch an der Börse findet der Konzern zurück in die Erfolgsspur. Heute kann sich die Aktie wieder über die Marke von 17 Euro schieben und startet damit den nächsten Anlauf…

Zuletzt konnte der Windkraftanlagenbauer Analysten und Experten vor allem beim Ausblick auf die kommenden Monate positiv überraschen. Denn nach einem Umsatz von 5,4 Milliarden Euro im Vorjahr will Nordex in diesem Jahr zwischen 5,2 und 6 Milliarden Euro erlösen und auch die Marge soll endlich verbessert werden! So richtig profitabel sind die Hamburger nämlich noch nicht.

Die Börse honoriert diese Entwicklung mit deutlichen Kursgewinnen.

