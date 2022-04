DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:31 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.839,62 -0,49% -10,67% Stoxx50 3.776,55 -0,32% -1,10% DAX 14.192,78 -0,64% -10,65% FTSE 7.618,31 -0,67% +3,86% CAC 6.555,81 +0,12% -8,35% DJIA 34.509,61 -0,61% -5,03% S&P-500 4.431,31 -1,27% -7,03% Nasdaq-Comp. 13.456,49 -1,86% -13,99% Nasdaq-100 14.048,36 -1,95% -13,92% Nikkei-225 26.821,52 -0,61% -6,84% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 155,05 -137

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,32 98,26 -4,0% -3,94 +27,6% Brent/ICE 98,29 102,78 -4,4% -4,49 +28,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,64 1.946,80 +0,0% +0,84 +6,5% Silber (Spot) 24,92 24,78 +0,6% +0,14 +6,9% Platin (Spot) 978,91 979,05 -0,0% -0,14 +0,9% Kupfer-Future 4,64 4,73 -1,9% -0,09 +4,3%

Die Ölpreise geben deutlich nach - WTI fällt auf den tiefsten Stand seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Hintergrund sind Befürchtungen über eine nachlassende Nachfrage aus China aufgrund des dortigen Anstiegs der Corona-Infektionen. "Die Abriegelungen, die die Ölnachfrage im zweitgrößten Verbraucherland der Welt bremsen, drohen noch länger anzuhalten", so die Commerzbank.

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen bauen ihre Verluste am Montag im Handelsverlauf aus. Die weiter steigenden Zinsen bleiben das Hauptthema am Markt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legt erneut zu auf 2,77 Prozent - nach 2,70 Prozent am Freitagabend vor dem Hintergrund des eingeleiteten umfangreichen Straffungszyklus der US-Notenbank und einer Reihe falkenhafter Kommentare aus Kreisen der Notenbanker in der vergangenen Woche. Die steigenden Marktzinsen belasten vor allem den Technologiesektor weiter. Mit Spannung werden vor diesem Hintergrund am Dienstag die Inflationsdaten aus den USA für März erwartet. In den Blick rückt derweil die US-Berichtssaison. Den Auftakt machen am Mittwoch und Donnerstag die Quartalsergebnisse großer US-Banken. Im Fokus dürften bei den anstehenden Quartalszahlen vor allem die Auswirkungen der Lieferkettenprobleme und Produktionsausfälle auf die Bilanzen stehen. Im Fokus bleibt auch der Ukraine-Krieg, wo sich weiterhin keine Entspannung andeutet. Bei den Einzelwerten macht die Twitter-Aktie anfängliche Verluste wett und liegt 0,1 Prozent im Plus. Tesla-Gründer Elon Musk wird doch nicht in den Twitter-Aufsichtsrat einziehen. Er beabsichtige nicht, Einfluss auf wichtige strategische Entscheidungen zu nehmen. Moderna verlieren 0,8 Prozent. Der Konzern hat eine Charge von 764.900 Dosen seines Covid-19-Impfstoffs in Europa zurückgerufen, nachdem in einem durchstochenen Fläschchen Fremdkörper gefunden worden waren.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwächer - Belastend wirkten die gleichen Themen wie zuvor: Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die Notenbankpolitik in Folge der galoppierenden Inflation. Belastend wirkte auch die anhaltende Abriegelung von Schanghai im Rahmen der Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung mit eventuell negativen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Die Pariser Börse hielt sich besser (+0,1%). Hier stützte der Ausgang der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen. Diese konnte Amtsinhaber Emmanuel Macron für sich entscheiden und trifft nun in der Stichwahl auf die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Mit Spannung schaut der Markt auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Maßnahmen im Rahmen ihres Auftrags für einen stabilen Euro erwarten Marktteilnehmer allerdings nicht. Unter weiter steigenden Marktzinsen litten Technologie- und konjunkturnahe Werte. Der Autosektor fiel um 0,8 Prozent, der Stoxx-Technologie-Index um 2,0 Prozent. Bei den Autowerten belastete der Rückgang der Autoverkäufe in China im März um über 10 Prozent. Banken lagen gut im Markt mit plus 0,6 Prozent. Der Sektor profitierte von den weiter steigenden Marktzinsen. Societe Generale gewannen 5 Prozent, nachdem diese mitgeteilt hatte, dass sie ihre Aktivitäten in Russland einstellen werde. Vodafone-Aktien gewannen 1,2 Prozent. Sie profitierten von Medienberichten, wonach der britische Breitbandanbieter Talktalk den möglichen eigenen Verkauf prüft. Nach besseren vorläufigen Erstquartalszahlen hielten sich BASF mit plus 0,1 Prozent besser als der Gesamtmarkt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:28 Uhr Fr, 17:44 Uhr % YTD EUR/USD 1,0882 -0,2% 1,0888 1,0873 -4,3% EUR/JPY 136,57 +0,8% 136,51 135,20 +4,4% EUR/CHF 1,0127 -0,5% 1,0190 1,0150 -2,4% EUR/GBP 0,8352 -0,2% 0,8374 0,8350 -0,6% USD/JPY 125,51 +1,0% 124,98 124,34 +9,0% GBP/USD 1,3028 -0,0% 1,3018 1,3020 -3,7% USD/CNH (Offshore) 6,3843 +0,2% 6,3826 6,3704 +0,5% Bitcoin BTC/USD 40.622,57 -5,0% 42.343,81 43.714,93 -12,1%

Der Dollar-Index erhöht sich um 0,2 Prozent. Die Fed habe mit ihrem Zinserhöhungszyklus schon begonnen, wohingegen die EZB wohl noch bis nach dem Sommer warten dürfte, so die Commerzbank. Das bedeute, dass bei der US-Notenbank nicht mehr so viel dazwischen kommen könne. Wenn aus irgendeinem Grund bis zum Herbst die Konjunktur so weit einbrechen würde, dass Zinserhöhungen nicht mehr angemessen wären, dann stünde der Dollar - weil die Fed schon vorgelegt habe - mit einem mittelfristig größeren Zinsvorteil da.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Montag Verluste verbucht, wobei diese in Hongkong im späten Geschäft mit über 3 Prozent am stärksten waren. Gedrückt wurde der Markt weiter von der falkenhaften Ausrichtung der US-Notenbank, die sich in der Vorwoche am Fed-Protokoll und in Aussagen führender Fed-Banker gezeigt hatte. Die steigende Inflation befeuerte die Sorge, dass die Notenbanken ihr mit verschärfter Politik Herr zu werden versuchen. Bestätigung fand die Sorge in Daten aus China, denen zufolge die Verbraucherpreise im März den schnellsten Anstieg seit drei Monaten verzeichnet haben. Daneben ängstigte weiter der Ukraine-Krieg, der mit unverminderter Härte fortgeführt wird. So befürchteten Teilnehmer, dass die Auswirkungen auf den Welthandel die Unternehmensergebnisse negativ beeinflussen, was sich an der anstehenden Berichtssaison zum ersten Quartal zeigen würde. In China drückten auch weiter die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Zudem lastete hier besonders das verschärfte Vorgehen Pekings gegen das Datenmonopol von Internetplattformen. Derweil sind die Autoverkäufe in China im März um mehr als 10 Prozent zurückgegangen. Die Hersteller hatten mit längeren Untewrbrechungen der Produktion zu kämpfen, nachdem strenge Einschränkungen wegen neuer Covid-19-Ausbrüche die Lieferketten unterbrachen. Unter den chinesischen Autowerten fielen Geely um 7 Prozent, Changan um 10,7 Prozent und Byd um 7,2 Prozent. Der Ölkonzern Cnooc will durch einen Börsengang in Schanghai 4,41 Milliarden Dollar einnehmen - wenige Monate, nachdem die Börsennotierung in New York erlosch.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BASF

ist operativ besser als von Analysten erwartet durch das erste Quartal gekommen, hat unter dem Strich wegen einer Wertberichtigung bei der Tochter Wintershall Dea aber weniger verdient als gedacht. Der DAX-Konzern berichtete überraschend einen Umsatz von 23,083 Milliarden Euro für die ersten drei Monate des Jahres. Vor Jahresfrist hatten die Ludwigshafener 19,400 Milliarden Euro erlöst. Das EBIT erreichte 2,785 Milliarden Euro und stieg damit deutlich über dem Wert des Vorjahresquartals und deutlich über den Analystenkonsens. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen erreichte 1,221 Milliarden Euro und blieb deutlich unter dem Wert des Vorjahresquartals (1,718 Milliarden) sowie deutlich unter den Analystenschätzungen.

LUFTHANSA

Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Deutschen Lufthansa weiter ausgebaut. Wie die Fluggesellschaft per Stimmrechtsmitteilung erklärte, hält Kühne nun rund 10 Prozent der Anteile. Der Hamburger Unternehmer und Milliardär war Anfang März bei Lufthansa mit einer Beteiligung von 5 Prozent eingestiegen, die er über die KA Logistik Beteiligungen GmbH hält.

MERCEDES-BENZ

will bis 2030 die CO2-Emissionen pro Pkw um mehr als 50 Prozent senken verglichen mit 2020 und vollelektrisch werden. Wie der Stuttgarter Automobilhersteller mitteilte, sollen zudem 70 Prozent des Energiebedarfs in der Produktion bis 2030 durch erneuerbare Energien gedeckt werden.

BIONTECH

die Forschungsaktivitäten bei mRNA-basierten Impfstoffen durch eine Zusammenarbeit mit Matinas Biopharma. Ziel der exklusiven Forschungskollaboration soll die Untersuchung einer Kombination verschiedener mRNA-Formate mit der firmeneigenen LNC-Plattformtechnologie des US-Unternehmens sein, teilte das in Mainz ansässige Unternehmen mit.

CUREVAC / GLAXOASMITHKLINE

April 11, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)

Das deutsche Biopharma-Unternehmen Curevac und der britische Pharmakonzern Glaxosmithkline haben mit der Bundesregierung einen Vertrag zur Lieferung von mRNA-Impfstoffen im Rahmen einer Pandemievorsorge geschlossen. Die Vereinbarung zielt darauf ab, das Risiko potenzieller Lieferengpässe in einer Pandemiesituation zu vermindern.

UNIPER

Der Energiekonzern erprobt die großvolumige Speicherung von Wasserstoff im ehemaligen Erdgasspeicher Krummhörn. Die Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage mit einem Speichervolumen von bis zu 250.000 Kubikmeter Wasserstoff ist bis 2024 geplant, teilte das MDAX-Unternehmen mit.

ALROSA

Die russische Unternehmensgruppe, einer der größten Diamantenproduzenten der Welt, kann eine Zinszahlung in Höhe von 11,6 Millionen Dollar nicht begleichen. Grund für den Zahlungsausfall seien die gegen das Unternehmen verhängten Sanktionen, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Montag berichtete. Großbritannien sanktionierte die Gruppe bereits am 24. März, vergangene Woche folgte das US-Finanzministerium.

TESLA

Der US-Elektroautobauer hat im März nach Angaben des chinesischen Autoindustrieverbands CPCA zwar 65.814 Autos in der Volksrepublik produziert, jedoch nur 60 ins Ausland exportiert. Im Februar waren noch 33.315 Wagen ins Ausland ausgeführt worden. Grund sind nach Angaben des CPCA die Lieferkettenprobleme wegen der Corona-Pandemie.

TESLA

Elon Musk will sich bei Twitter möglicherweise doch einbringen. Musk hatte vergangene Woche mitgeteilt, eine Beteiligung von rund 9 Prozent an Twitter zu halten. Seinen Antrag bei der US-Börsenaufsicht hat Musk nun aber dahingehend geändert, dass er die Beteiligung zu Investmentzwecken hält und sich möglicherweise im Board von Twitter engagieren will.

