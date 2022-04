DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Habeck: Deutschland muss ukrainischen Truppen schnell Waffen liefern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat der Ukraine angesichts eines befürchteten Angriffs der russischen Truppen im Osten des Landes die zügige Lieferung von Waffen zugesichert. Deutschland sei eine Verpflichtung eingegangen, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Zur Lieferung einer konkreten Waffengattung wollte Habeck sich aber nicht äußern.

Habeck drängt zu schnellerer Genehmigung von Ökostromanlagen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat den Rückgang bei den Genehmigungen von Windenergie-Anlagen im ersten Quartal beklagt. Behörden in den Kommunen und Ländern sollten schneller Flächen für den Bau von Wind- und Solaranlagen ausweisen. Auch die Industrie müsse beim Ökostromausbau mitmachen, so der Minister. Dies sei nötig, um wie geplant bis 2030 80 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu gewinnen.

Bauindustrie erwartet als Folge des Ukraine-Kriegs Kurzarbeit

Die deutsche Bauindustrie stellt sich als Folge des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen massiven Preissteigerungen und Auftragsstornierungen auf baldige Kurzarbeit ein. Eine Umfrage des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie ergab, dass für 90 Prozent der Unternehmen Preissteigerungen zu den Hauptproblemen zählen, für acht von zehn Unternehmen zählen dazu auch Materiallieferengpässe. Über 80 Prozent hätten sogar angegeben, dass Lieferanten überhaupt keine Preiszusagen mehr geben würden. Dies führe am Ende zu einem enormen wirtschaftlichen Risiko und Schwierigkeiten bei der Kalkulation neuer Angebote.

Anne Spiegel erklärt Rücktritt als Bundesfamilienministerin

Nach der Kritik an ihrem Frankreich-Urlaub kurz nach der Flutkatastrophe an der Ahr ist Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) von ihrem Amt zurückgetreten. Sie habe sich "aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen", erklärte Spiegel am Montag in Berlin. Sie tue dies, "um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht". Die 41-Jährige war im Dezember als Ministerin der Ampel-Regierung vereidigt worden.

Sprecherin: Scholz nimmt Spiegels Rücktritt mit Respekt zur Kenntnis

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) "mit großem Respekt" zur Kenntnis genommen, wie die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Christiane Hoffmann, erklärte.

Baerbock reist zu Besuch in Krisenstaat Mali

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage reist eine deutsche Ministerin in den westafrikanischen Krisenstaat Mali: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will sich bei ihrem in der Nacht zu Dienstag beginnenden Besuch ein Bild von der politischen und der Sicherheitslage machen, wie ein Außenamtssprecher am Montag in Berlin mitteilte. Die Erkenntnisse sollten in die für kommenden Monat geplante Entscheidung einfließen, ob die Einsätze der Bundeswehr in Mali verlängert werden. Am Wochenende war bereits Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in dem Sahel-Staat.

Borrell: EU beendet Militär-Ausbildung in Mali vorerst

Die Europäische Union beendet vorerst ihre militärische Ausbildungsmission im westafrikanischen Krisenstaat Mali. "Wir beenden die Ausbildungsmissionen für die Armee und die Nationalgarde", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Außenministertreffen in Luxemburg. Zuletzt trainierten im Rahmen der EU-geführten Mission EUTM Mali rund 300 deutsche Soldaten malische Armeeangehörige zum Kampf gegen Milizen und Terrorgruppen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird in der Nacht zum Dienstag in dem Land erwartet.

Klimaaktivisten demonstrieren in Frankfurt vor Banken

Klimaaktivisten der Organisation "Letzte Generation" haben am Montag vor zwei Banken in Frankfurt gegen die Finanzierung von Infrastruktur für Öl, Kohle und Gas demonstriert. Die Aktivisten übergossen die Eingänge der Deutschen Bank und der Commerzbank mit schwarzer Farbe als Erdöl-Imitat, wie die Organisation am Montag erklärte. Demnach beteiligten sich rund hundert Menschen an insgesamt sieben Straßensperren am Montagmorgen und den Protestaktionen vor den Banken.

Shehbaz Sharif zum neuen Regierungschef von Pakistan gewählt

Shehbaz Sharif ist neuer Regierungschef von Pakistan. Die Abgeordneten der Nationalversammlung wählten den 70-jährigen Chef der konservativen Oppositionspartei Muslimliga-Nawaz (PML-N) am Montag in das Amt des Premierministers. Am Wochenende war der bisherige Regierungschef Imran Khan durch ein Misstrauensvotum abgesetzt worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/err

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.