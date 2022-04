Zahlreiche Nackenschläge müssen heute die Anteilseigner von Build Your Dreams hinnehmen. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund fünf Prozent an. Dadurch sind die Wertpapiere nun schon für 28,50 USD zu haben. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Build Your Dreams-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Für Build Your Dreams ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. Immerhin beträgt der Abstand zum 4-Wochen-Hoch nur rund elf Prozent. Dieses Hoch liegt bei 31,55 USD. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die von den langfristigen Aussichten von Build Your Dreams überzeugt sind, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Denn die Aktie gibt es heute zum Schnäppchenpreis. Pessimisten freuen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...