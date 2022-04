Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton gab heute die Ernennung von Marco Martini zum Präsidenten der Vehicle Group, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bekannt. Martini wird für das komplette geschäftliche Wachstum und die operativen Aktivitäten in der EMEA-Region verantwortlich sein. Er wird weiterhin in Turin, Italien, ansässig sein.

"Marcos vielseitiger Hintergrund und seine umfassende Führungserfahrung machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für die Leitung der Vehicle Group in der Region EMEA", sagte João Faria, Präsident der Vehicle Group von Eaton. "Wir sind davon überzeugt, dass Marcos ausgeprägte finanzielle und operative Kompetenz unserem Geschäft in der Region zum Erfolg verhelfen wird."

Martini kam als Fertigungscontroller zu Eaton und wurde zum Director, Finance, Vehicle Group, EMEA befördert. Zuletzt war er als Director, Operations, Vehicle Group, EMEA tätig. Bevor er bei Eaton anfing, arbeitete er 15 Jahre lang in der Haushaltsgeräteindustrie in verschiedenen Finanzfunktionen in Italien, Großbritannien, Mexiko und Russland.

Martini verfügt über einen Abschluss in Wirtschaft und Management von der Università Politecnica delle Marche in Ancona, Italien.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir lassen uns von unserer Verpflichtung leiten, Geschäfte richtig zu machen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden beim Energiemanagement zu helfen heute und in Zukunft. Indem wir von den globalen Wachstumstrends der Elektrifizierung und Digitalisierung profitieren, beschleunigen wir den Übergang auf der Erde zu erneuerbaren Energien, helfen bei der Lösung der dringendsten Herausforderungen der Energieverwaltung und tun das Beste für unsere Stakeholder und die gesamte Gesellschaft.

Eaton wurde 1911 gegründet und ist seit fast einem Jahrhundert an der NYSE notiert. Wir haben im Jahr 2021 einen Umsatz von 19,6 Milliarden USD gemeldet und betreuen Kunden in mehr als 170 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

