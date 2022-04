The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2022



ISIN Name

DE000HLB4Y02 Lb.Hessen-Thueringen GZ

GB00BD20C246 Bacanora Lithium PLC

LU0011963328 AS SICAV I - Australasian Equ.

