News von Trading-Treff.de Wochenstart DAX: Hohe Volatilität und die bekannten Verlierer-Aktien im Blick. Erneut testet Delivery Hero das Jahrestief. Was geschah noch? Turbulenter DAX-Wochenstart Bereits in der DAX-Vorbörse zeigte sich eine hohe Volatilität. Nachdem erste Meldungen zu Truppenbewegungen der russischen Armee in der Ukraine zu weiteren Sorgen um die Zuspitzung des Konfliktes sorgten, begann der DAX bis zum XETRA-Starte bereits um mehr ...

