Feierstimmung herrscht heute bei allen Roblox-Aktionären. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 44,50 USD. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund neunzehn Prozent. Bei 53,00 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...