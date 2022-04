Visa Inc. (NYSE: V) gab heute bekannt, dass Teri List am 11. April 2022 in den Aufsichtsrat ernannt wurde.

Frau List war vom Januar 2017 bis März 2020 Executive Vice President und Chief Financial Officer von Gap Inc., wo sie bis Juni 2020 weiter als Beraterin tätig war. Vor ihrer Zeit bei Gap Inc. diente sie im obersten Führungsgremium von verschiedenen Organisationen, so etwa als Executive Vice President und Chief Financial Officer von DICK's Sporting Goods, Inc., und Kraft Foods Group, Inc., sowie als Senior Vice President und Finanzdirektorin von Procter Gamble. Frau List sitzt zudem im Aufsichtsrat der Danaher Corporation, von DoubleVerify Holdings, Inc., und der Microsoft Corporation.

"Ich freue mich sehr, Teri List im Aufsichtsrat von Visa begrüßen zu dürfen", sagte Al Kelly, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Visa Inc. "Frau List ist eine äußerst versierte Führungspersönlichkeit und verfügt als Aufsichtsratsmitglied verschiedener Aktiengesellschaften über jahrzehntelange Finanz- und Führungserfahrung in mehreren Branchen, was unserem Aufsichtsrat verschiedenartige Perspektiven und Kenntnisse in Bezug auf Risikomanagement, strategische Planung und Finanzaufsicht einbringen wird."

Mit dieser Ernennung wird die Gesamtanzahl der Aufsichtsratsmitglieder von Visa auf elf erweitert. Informationen über den Aufsichtsrat von Visa Inc. finden Sie auf unserer Website für Anlegerpflege: http://investor.visa.com/corporate-governance/board-of-directors/.

