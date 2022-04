- Die Bildung eines Advisory Boards wird die Technologieentwicklung und -vermarktung für Technologieprodukte von Progressus beschleunigen

- Pinakin Patel, weltbekannter Experte für Wasserstoff, wurde zum Chairman des Advisory Boards von Progressus Clean Technologies ernannt

- Die Ernennung von Herrn Patel wird sicherstellen, dass die Technologie von Progressus durch fundierte Technologie- und Lieferkettenexpertise Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteine erreicht

- Herr Patel besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen und verfügt über direkte Kernkenntnisse der Progressus-Technologie

Vancouver, British Columbia und Irvine, Kalifornien - 12. April 2022. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6B) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE") freut sich bekannt zu geben, dass seine 49%ige Tochtergesellschaft Progressus Clean Technologies, ehemals AES-100 Inc. ("PCT"), ein neues Advisory Board aufgestellt hat, um die Technologieentwicklung und Kommerzialisierung seiner marktfähigen Wasserstoffprodukte zu beschleunigen.

Pinakin Patel wurde zum Chairman des Advisory Boards ernannt. Herr Patel ist ein weltweit anerkannter Experte für Wasserstoff- und Brennstoffzellen mit mehr als 40 Jahren direkt anwendbarer Erfahrung. Zusätzlich zu seiner Erfahrung verfügt er über ein umfangreiches Branchennetzwerk, hat an mehr als 30 Patenten mitgewirkt und erhielt Auszeichnungen von renommierten Organisationen für seine zahlreichen Beiträge in der Wasserstoffbranche, darunter das US Department of Energy, die American Society of Mechanical Engineers, die National Hydrogen Association, der Bundesstaat Connecticut, die Electrochemical Society und andere. Herr Patel wurde kürzlich auch in den Vorstand des California Hydrogen Business Council (CHBC) gewählt, einer nationalen Organisation, die aus über 140 Unternehmen besteht, die in allen Bereichen der weltweiten Wasserstoffversorgungskette tätig sind und sich für die Kommerzialisierung von kohlenstoffarmen und grünen Wasserstofftechnologien einsetzen.

"Das Netzwerk von Pinakin im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen sowie seine Expertise und direkten Erfahrungen mit der Progressus-Technologie sind unübertroffen", sagte Channce Fuller, President und CEO von Progressus. ""Seine Ernennung zum Chair des Advisory Boards von Progressus ist eine Möglichkeit für uns, mehr und mehr Erfahrung in das Unternehmen einzubringen."

Herr Patel verfügt über einen beeindruckenden Lebenslauf und beschaffte mehr als $500 Millionen an F&E-Mitteln für Projekte in den USA, Kanada, Japan, Europa und Asien in den Bereichen Spitzentechnologie, Fertigung und Anwendungsentwicklung. Seine Erfahrung erstreckt sich auf jede Art von Brennstoffzellen und erneuerbare Energien, die eine Vielzahl von Quellen nutzen, darunter abfallbetriebenes Biogas, Sonne, Wind und andere. Herr Patel hat, was von direktem Nutzen für Progressus ist, auch Dutzende von Unternehmen in der Aufbauphase im alternativen Energiebereich unterstützt, indem er die Koordination der Lieferkette, strategische Allianzen und Finanzierung organisierte. Während das Unternehmen die technologische Entwicklung und Kommerzialisierung fortsetzt, wird Herrn Patels erste Initiative darin bestehen, den Rest des Advisory Boards mit Experten zu besetzen, um eine erfolgreiche Produkteinführung und Marktdurchdringung zu gewährleisten.

Das Unternehmen wird den Markt kontinuierlich über die Erreichung weiterer Ziele und Meilensteine auf dem Laufenden halten.

Über Progressus Clean Technologies

Progressus Clean Technologies (ehemals AES-100 Inc.) ist ein in der Aufbauphase befindliches Unternehmen für umweltfreundliche Technologien, das sich auf die Entwicklung neuartiger Technologien zur Wasserstofferzeugung und -trennung konzentriert. Progressus Clean Technologies besitzt die ausschließlichen Rechte und das geistige Eigentum an dem Advanced Electrolyzer System zur Herstellung von Wasserstoff aus verdünntem Syngas.

Progressus Clean Technologies Inc. ist ein Privatunternehmen, das sich im Besitz von PowerTap Hydrogen Capital Corp. (NEO: MOVE) (FWB:2K6B) (OTC: MOTNF) (ISIN: CA73939X1006) und Aberdeen International (TSX: AAB F: A8H, OTC: AABVF, ISIN: CA0030691012) befindet; eine Minderheitsbeteiligung wird privat gehalten.

Über PowerTap Hydrogen Capital Corp.

PowerTap Hydrogen Capital Corp. konzentriert sich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft PowerTap Hydrogen Fueling Corp. ("PowerTap") auf die Installation von Wasserstoffproduktions- und Betankungsinfrastruktur in den USA. Die patentierte Lösung von PowerTap wurde über einen Zeitraum von 20 Jahren entwickelt. PowerTap vermarktet nun sein blaues Wasserstoffprodukt der dritten Generation, das sich auf die Betankungsanforderungen der Automobil- und Fernverkehrsmärkte konzentrieren wird, die keine Wasserstofftankinfrastruktur haben. Derzeit gibt es in den USA weniger als 100 öffentlich verfügbare Wasserstofftankstellen, wobei die meisten der bestehenden Tankstellen industriellen Wasserstoff von Industrieherstellern einkaufen und Wasserstoff mithilfe von Tankwagen zu einzelnen Tankstellen transportieren.

http://www.PowerTapcapital.com

http://www.PowerTapfuels.com

Die Stammaktien von PowerTap Hydrogen sind an der NEO Exchange notiert. Bitte besuchen Sie das Unternehmensprofil auf der NEO Exchange-Website unter https://www.neo.inc/en/live/security-activity/MOVE%23!/market-depth.

Ansprechpartner für Anleger:

Tyler Troup, Circadian Group IR

mailto:MOVE@circadian-group.com

Ansprechpartner bei PowerTap:

Raghu Kilambi

mailto:raghu@hydrogenfueling.co

+1 (604) 687-2038

Die NEO Exchange und ihre Regulierungsorgane haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (im Folgenden zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele für die zukünftige Betriebstätigkeit, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von PowerTap und Progressus liegen. Zu den Annahmen gehören unter anderem Aussagen über Progressus, die Progressus-Technologie, den weltweit adressierbaren Markt für Wasserstoff, die Effektivität und den Zeitplan für die Einführung des Progressus-Aggrgats für den Heimgebrauch, die Verringerung des Risikos für industrielle Anwendungen der Progressus-Technologie, der Sektor der erneuerbaren Energien und die Zukunftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten oder erreicht werden "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, potenzielle Investitionen oder Akquisitionen abzuschließen, wenn überhaupt, und auf den Zeitplan dafür. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die mit einer Reihe von Risiken verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vom Unternehmen erwarteten und in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnissen abweichen und in einigen Fällen erheblich davon abweichen können.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der Informationen, die ihm zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen zur Verfügung standen, angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden, und solche Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorstehenden Warnhinweise eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignissen oder Umständen nach dem Datum dieser Mitteilung oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetze gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65216Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65216&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73939X1006Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA0030691012,CA73939X1006