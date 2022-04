Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, kannst du dir einen REIT als eine Art Investmentfonds vorstellen, der in Immobilien investiert und den größten Teil seiner Einnahmen aus der Vermietung dieser Immobilien erzielt. Meist werden die Gebäude an andere Unternehmen vermietet. Es ist eine Möglichkeit für dich und mich, Immobilien zu besitzen, ohne die Schwierigkeiten eines Vermieters zu haben. Du musst keine Mietverträge unterschreiben. Keine Anrufe mitten in der Nacht, um die undichte Toilette zu reparieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...