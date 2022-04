SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung



Medienmitteilung SoftwareONE veröffentlicht Tagesordnung für die Generalversammlung 2022 Stans, Schweiz I 12. April 2022 - Die SoftwareONE Holding AG, ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Software und Cloud-Technologie-Lösungen, hat heute die Tagesordnung und die Verwaltungsratsanträge für die bevorstehende ordentliche Generalversammlung veröffentlicht. Diese findet am 5. Mai 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre statt. Bei der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung von SoftwareONE beantragt der Verwaltungsrat unter anderem die Genehmigung einer Dividende von CHF 0.33 pro Aktie, die aus den nicht schweizerischen Kapitaleinlagereserven gezahlt werden soll. Der Vorschlag des Verwaltungsrats widerspiegelt die solide Kapitalausstattung des Unternehmens, die starke Cash-Generierung im Jahr 2021 sowie das Vertrauen von SoftwareONE in die Stärke seines Geschäftsmodells. Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Jim Freeman, der als Chief Business & Product Officer bei Zalando tätig ist, zum neuen unabhängigen Mitglied des Verwaltungsrats. Jim Freeman besitzt ausgewiesenes Know-how in den Bereichen Produkte, Technologie und digitale Plattformen. Er soll zudem Mitglied des Prüfungsausschusses werden. Daniel von Stockar, Peter Kurer, Marie-Pierre Rogers, José Alberto Duarte, Timo Ihamuotila, Isabelle Romy und Adam Warby kandidieren für die Wiederwahl als Präsident bzw. als Mitglieder des Verwaltungsrats. René Gilli und Jean-Pierre Saad haben beide den Verwaltungsrat informiert, dass sie nicht für eine Wiederwahl kandidieren werden. Die Einladung und vollständige Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung 2022 ist hier auf der Website von SoftwareONE verfügbar. Wichtiger Hinweis Die Generalversammlung findet gemäss Artikel 27 der COVID-19-Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrats ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre statt. Die Aktionäre von SoftwareONE können ihre Rechte bei der ordentlichen Generalversammlung am 5. Mai 2022 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. KONTAKT Sydne Saccone, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 53, sydne.saccone@softwareone.com Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 82 00, anna.engvall@softwareone.com UNTERNEHMENSKALENDER - Ordentliche Generalversammlung 2022 5. Mai 2022 - Veröffentlichung der Zahlen zum 1. Quartal 2022 19. Mai 2022 - Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2022 25. August 2022 - Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal 2022 23. November 2022 ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit einem IP- und technologiegetriebenen Serviceportfolio ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Transformationsstrategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. Dies wird durch die Modernisierung von Anwendungen und die Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds erreicht, während gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände und -Lizenzen verwaltet und optimiert werden. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8.700 Mitarbeitern sowie Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.softwareone.com SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

