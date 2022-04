Im Zuge des Krieges in der Ukraine sind die Cyberrisiken erheblich gestiegen. Auch deutsche Unternehmen stehen im Visier.Im Zuge des Krieges in der Ukraine sind die Cyberrisiken erheblich gestiegen. Auch deutsche Unternehmen stehen im Visier. Cybersicherheit gehört jetzt auf die Agenda der Aufsichtsräte. Ihren Erfahrungsschatz anzapfen, um kluge Fragen zu stellen und kompetenten Rat zu geben - das ist, grob umrissen, die Erwartungshaltung an Aufsichtsräte. Allerdings reicht es nicht, allein auf Erfahrungen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...