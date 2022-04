Aktien: Microsoft: vom Pandemiegewinner zum Verlierer?

Anzeige / Werbung Die Microsoft-Aktie steht unter Druck, weil man sich Sorgen macht, wie sich das verlangsamte Wachstum auf dem PC-Markt auf das Unternehmen auswirken könnte. Die Microsoft-Aktie bricht weiter ein. Insbesondere das Flaggschiff von Microsoft mit den satten Margen, Office 365, steht im Fokus. Die weltweiten PC-Lieferungen sind im März-Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent zurückgegangen, nachdem die Nachfrage in den letzten zwei Jahren aufgrund der Covid-19-Pandemie stark angestiegen war. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Die Zahlen unterstreichen andere aktuelle Daten, die darauf hindeuten, dass insbesondere die Nachfrage nach PCs nachlassen wird, da nach der Corona-Krise immer mehr Menschen wieder im Büro arbeiten.

Office 365 ist in den letzten sechs Quartalen jeweils um rund 20 Prozent gewachsen und zum zweitgrößten Geschäftsbereich, nach Azure, seiner Cloud Computing-Sparte, geworden. Da die Corona-Krise vorbei ist, dürfte sich das Wachstum verlangsamen und könnte die Unternehmensergebnisse belasten. Hinzu kommt, dass Google seinen Fokus auf Google Cloud gelegt hat und damit zu einer stärkeren Konkurrenz für Microsoft und Azure werden könnte.

Microsoft-Aktie fällt durch

Die Aktie von Microsoft hat Ende 2021 ein neues Rekordhoch bei rund 350 Dollar erklommen, büßte aber seitdem deutlich ein. Aktuell wurde die 200-Tagelinie (rot) durchbrochen und der Abschwung durch ein Gap (s. Ellipse) beschleunigt. Auch der MACD (Momentum) dreht wieder abwärts und belastet den Titel. Damit rückt die nächste Unterstützung bei 270 Dollar wieder in den Fokus der Anleger. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US88160R1014

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )