VTB - Die Bafin hat einen aufsichtlichen Zaun um die Europatochter der VTB Bank gezogen und die Tochter von der Mutter abgeschirmt, ähnlich wie die Bundesregierung die deutsche Gazprom-Tochter vom russischen Konzern. Von Sanktionen bleibt diese weiterhin unbehelligt. Das hat politische Gründe. Im Gegensatz zur Sberbank Europe, die bereits wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine die Segel streichen musste, soll die Europatochter der VTB stabil gehalten werden, um auf Sicht möglichst geräuschlos abgebaut zu werden. (Börsen-Zeitung)

DEUTSCHE BANK/COMMERZBANK - Nach dem Teilrückzug des US-Hedgefonds Cerberus bei der Deutschen Bank und der Commerzbank folgen andere Großinvestoren diesem Beispiel. Seit Montagabend bieten Investmentbanken im Auftrag nicht genannter institutioneller Investoren rund 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien und 72,5 Millionen Commerzbank-Papiere an, wie eines der beauftragten Institute mitteilte. Das entspricht Aktienpaketen von 5,6 Prozent an der Deutschen Bank und von 5,8 Prozent an der Commerzbank. Vermutet wird, dass der Auftraggeber für die Verkäufe Capital Group ist, der Initiator des EuroPacific Growth Fund. Der Investor hielt zuletzt an beiden Banken Anteile von jeweils mehr als 5 Prozent. (Börsen-Zeitung/Reuters)

BOSCH/FIVE - Bosch übernimmt den britischen Software-Entwickler fürs autonome Fahren Five, wie das Stuttgarter Unternehmen dem Handelsblatt bestätigte. Dadurch soll sich die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. "Durch die Übernahme werden wir schneller beim Testen der Software und können Fahrzeuge schneller auf die Straße bringen", sagte Mathias Pillin, Chef der Spezialsparte für das autonome Fahren mit 17.000 Beschäftigten. Es gehe um Systeme bis zum so genannten SAE-Level 4, dem fahrerlosen Fahren auf definierten Strecken. Bosch rüste sich mit der Übernahme für die Zukunft über die Kooperation mit der VW-Tochter Cariad hinaus, bei der in den nächsten Jahren gemeinsam automatisiertes Fahren bis Level 3 serienreif gemacht werden soll. (Handelsblatt)

BENETTON/ATLANTIA - Die Familie Benetton will die Kontrolle über die Infrastruktur-Holding Atlantia behalten. Nun werden Optionen geprüft, um gegen Mitbewerber zu bestehen. Atlantia ist Gegenstand einer Offerte des spanischen Bauunternehmers Florentino Pérez, des US-Fonds General Infrastructure Partner (GIP) und von Brookfield. Die drei Partner haben ein nichtbindendes Angebot in unbekannter Höhe vorgelegt, mit dem Ziel, die Mehrheit zu erwerben. Die Benetton-Familienholding Edizione, die mit einem Anteil von 33 Prozent größter Anteilseigner von Atlantia ist, lehn die Offerte ab und plant ein Gegenangebot mit Verbündeten.(Börsen-Zeitung)

MÜNCHENER HYP - Nach einem Rekordjahr im Neugeschäft ist die Münchener Hyp bei ihrer Prognose für 2022 wegen des Ukraine-Kriegs vorsichtiger geworden. Für das vergangene Jahr kann sie aber einen Rekord verbuchen. (Börsen-Zeitung)

