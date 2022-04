DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das Volumen des Welthandels könnte sich nach Einschätzung der Welthandelsorganisation WTO wegen des Krieges in der Ukraine in diesem Jahr halbieren. Der russische Einmarsch habe nicht nur eine humanitäre Krise "immensen Ausmaßes" ausgelöst, sondern auch der Weltwirtschaft einen "schweren Schlag" versetzt, heißt es. Langfristig bestehe wegen des Konflikts das Risiko, dass die Weltwirtschaft in Blöcke zerfalle. Die WTO veröffentlichte eine erste Analyse der Folgen des Krieges im Vorlauf ihrer jährlichen Welthandelsprognosen, die am Dienstag vorgestellt werden sollen. Die Experten verweisen darauf, dass Europa der größte Importeur von Waren sowohl aus Russland als auch der Ukraine sei. Dementsprechend werde auch Europa wirtschaftlich am stärksten getroffen. Dramatisch werde es aber am ehesten in Afrika und im Nahen Osten.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Realeinkommen März 14:30 Verbraucherpreise März PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+8,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+7,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,4% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.384,00 -0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.906,75 -0,7% Nikkei-225 26.359,56 -1,7% Hang-Seng-Index 21.102,21 -0,5% Kospi 2.662,44 -1,1% Shanghai-Composite 3.146,11 -0,7% S&P/ASX 200 7.443,00 -0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Die Sorgen wegen anziehender Preise, vor allem von Rohstoffen, und im Gefolge steigender Markt- und Leitzinsen lastet erneut schwer auf den Märkten. Vorsicht scheint den Anlegern auch geboten, weil am Dienstag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden und damit ein wichtiger Inflationsindikator. Hinzu kommt der mit unverminderter Härte geführt Ukrainekrieg, in dem die russische Seite möglicherweise chemische Waffen in Mariupol eingesetzt hat. Ein weiterer ebenfalls bereits länger drückender Faktor sind die massiven Beschränkungen in Schanghai wegen der Corona-Pandemie.

Die chinesische Börsenaufsicht hat Maßnahmen angekündigt, die den Zugang zu den Kapitalmärkten erweitern sollen. Zudem haben chinesische Aufsichtsbehörden erstmals seit Juli eine Reihe von Videospiel-Lizenzen genehmigt, was darauf hindeutet, dass die behördlichen Kontrollen des Internetsektors gelockert werden könnten. Im Sektor verteuern sich Netease um 2,8 Prozent und Tencent Holdings um 2,7 Prozent.

In Tokio steigen Honda Motor gegen den Markt um 0,3 Prozent, nachdem der Autokonzern entschieden hat, eine Demonstrationsproduktionslinie für Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge zu bauen.

US-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche US-Handel war ruhig und verlief ohne einschneidende Unternehmensmeldungen. Die Twitter-Aktie gab 0,7 Prozent nach und verlor damit einen Teil ihrer Aufschläge (+1,7%) aus dem regulären Handel. Tesla-Gründer Elon Musk wird doch nicht in den Twitter-Aufsichtsrat einziehen, wie bereits tagsüber bekannt wurde. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass Musk 9,2 Prozent der Anteile an Twitter gekauft hatte und damit größter Aktionär wurde.

Nvidia bauten ihre Verluste aus dem Tagesgeschäft (-5,2%) noch aus und fielen um weitere 0,6 Prozent. Die Aktie litt unter einem kritischen Analystenkommentar. Tristan Gerra von Baird hatte die Titel auf "Neutral" von "Outperform" zurückgestuft, weil er mit einer rückläufigen Nachfrage nach Grafikprozessoren für PC-Spiele rechnet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.308,08 -1,2% -413,04 -5,6% S&P-500 4.412,53 -1,7% -75,75 -7,4% Nasdaq-Comp. 13.411,96 -2,2% -299,04 -14,3% Nasdaq-100 13.990,21 -2,4% -337,05 -14,3% Mo Fr Umsatz NYSE (Aktien) 926 Mio 846 Mio Gewinner 1.011 1.475 Verlierer 2.299 1.825 Unverändert 122 133

Schwächer - Erneut deutlich gestiegene Marktzinsen und der andauernde Krieg in der Ukraine lasteten auf der Stimmung. Unter den Einzelwerten machten Twitter anfängliche Verluste wett und schlossen 1,7 Prozent höher. Tesla-Gründer Elon Musk wird nach seinem Einstieg bei Twitter doch nicht in den Aufsichtsrat des Unternehmens einziehen. Moderna verloren 0,5 Prozent. Der Konzern hat eine Charge von 764.900 Dosen seines Covid-19-Impfstoffs in Europa zurückgerufen, nachdem in einem durchstochenen Fläschchen Fremdkörper gefunden worden waren. Nvidia büßten nach einem kritischen Analystenkommentar 5,2 Prozent ein. Tristan Gerra von Baird hatte die Titel auf "Neutral" von "Outperform" zurückgestuft, weil er mit einer rückläufigen Nachfrage nach Grafikprozessoren für PC-Spiele rechnet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 -2,4 2,52 176,5 5 Jahre 2,79 +3,1 2,76 152,6 7 Jahre 2,84 +6,0 2,78 139,8 10 Jahre 2,78 +7,5 2,71 127,2 30 Jahre 2,83 +10,4 2,72 92,5

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte erneut zu vor dem Hintergrund des eingeleiteten umfangreichen Straffungszyklus der US-Notenbank und einer Reihe falkenhafter Kommentare aus Kreisen der Notenbanker.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0878 -0,1% 1,0884 1,0883 -4,3% EUR/JPY 136,39 -0,1% 136,49 136,30 +4,2% EUR/GBP 0,8353 -0,0% 0,8353 0,8366 -0,6% GBP/USD 1,3024 -0,0% 1,3030 1,3007 -3,8% USD/JPY 125,38 -0,0% 125,41 125,31 +8,9% USD/KRW 1.237,40 +0,2% 1.235,21 1.233,73 +4,1% USD/CNY 6,3697 -0,0% 6,3700 6,3742 +0,2% USD/CNH 6,3807 -0,1% 6,3876 6,3845 +0,4% USD/HKD 7,8366 -0,0% 7,8381 7,8389 +0,5% AUD/USD 0,7425 +0,1% 0,7419 0,7427 +2,3% NZD/USD 0,6830 -0,1% 0,6834 0,6828 +0,0% Bitcoin BTC/USD 39.901,27 +1,2% 39.442,79 42.220,88 -13,7%

Die Erwartung steigender Zinsen, am Montag zusätzlich befeuert von entsprechenden Aussagen des Präsidenten der Federal Reserve of Chicago, Charles Evans, stützte den Dollar. Der Dollarindex stieg um 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 95,88 94,29 +1,7% 1,59 +29,7% Brent/ICE 100,06 98,48 +1,6% 1,58 +29,7%

WTI fiel um 4,0 Prozent auf 94,29 Dollar - den tiefsten Stand seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Brent ermäßigte sich in ähnlichem Umfang. Hintergrund waren Befürchtungen einer nachlassenden Nachfrage aus China aufgrund des dortigen Anstiegs der Corona-Infektionen. "Die Abriegelungen, die die Ölnachfrage im zweitgrößten Verbraucherland der Welt bremsen, drohen noch länger anzuhalten", so die Commerzbank.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.957,20 1.953,73 +0,2% +3,47 +7,0% Silber (Spot) 25,19 25,09 +0,4% +0,10 +8,1% Platin (Spot) 987,01 980,25 +0,7% +6,76 +1,7% Kupfer-Future 4,65 4,63 +0,4% +0,02 +4,5%

Wenig verändert bei etwa 1.950 Dollar je Feinunze zeigte sich der Goldpreis. Er bewegte sich im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall im Vergleich zu Anleihen unattraktiv machen, und den geopolitischen Ereignissen, die ein höheres Sicherheitsbedürfnis der Anleger zur Folge haben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Pro-russische Separatisten und russische Einheiten haben nach eigenen Angaben den Hafen der seit Wochen umkämpften südostukrainischen Stadt Mariupol erobert.

- Die USA und Indien haben bei einem Spitzentreffen keine Annäherung in der Frage der Beziehungen zu Russland wegen des Ukraine-Kriegs erreicht. Der indische Regierungschef Narendra Modi verurteilt den Einmarsch Russlands im Nachbarland nicht komplett; der indische Premierminister bezeichnete die Lage in der Ukraine lediglich als "sehr besorgniserregend".

- Großbritannien versucht, Berichte zu verifizieren, wonach Russland bei einem Angriff auf die belagerte ukrainische Stadt Mariupol chemische Waffen eingesetzt haben soll. "Es gibt Berichte, dass die russischen Streitkräfte bei einem Angriff auf die Bevölkerung von Mariupol chemische Kampfstoffe eingesetzt haben könnten", sagte Außenministerin Liz Truss. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte, Washington habe unbestätigte Informationen über einen Chemiewaffenangriff in der strategisch wichtigen Stadt.

FED

Der Präsident der Chicago Fed befürwortet eher eine Beschleunigung der Zinserhöhungen, um bis Dezember statt bis März 2023 ein "neutrales" Niveau zu erreichen. Eine Erhöhung des Leitzinses der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt könnte nun "sehr wahrscheinlich" sein, sagte Charles Evans.

PC-ABSATZ

