ISSING/EZB - Otmar Issing, der erste Chef-Ökonom der Europäischen Zentralbank und einer der Euro-Gründungsvater, rügt die EZB wegen ihrer Inflationsreaktion. Issing sieht die Gefahr einer Stagflation, wenn die Politik der Zentralbank die preistreibenden Faktoren weiterhin falsch einschätzt. (Financial Times)

ERDGAS - Aus Sicht von Stefan Schönberger können die geplanten Terminals russisches Gas nur teilweise ersetzen. Als Klima- und Energieexperte bei der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hat Schönberger verschiedene Szenarien entwickelt, die die deutsche Wirtschaft bis 2045 zur Klimaneutralität führen können. Er rechnet mit deutlich steigenden Strompreisen für Verbraucher und Industrie, sollten russische Erdgaslieferungen durch teureres LNG ersetzt werden - sieht aber im Sinne der Versorgungssicherheit wenig Alternativen. (Handelsblatt)

ENERGIE-HILFEN - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kritisiert das geplante Hilfsprogramm der Bundesregierung für Unternehmen. "Es ist sehr unglücklich, die Nutzung fossiler Energie zu subventionieren, indem man den Energieverbrauch bei umfangreichen Kostensteigerungen direkt bezuschusst", sagte Grimm, Professorin an der Universität Erlangen-Nürnberg und Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung. Damit sinke der Anreiz, Energie einzusparen. "Im Endeffekt hält man so den Gaspreis an den Börsen hoch. Das erhöht die Subventionen und man füllt zugleich Putins Kriegskasse", sagte Grimm. (Welt)

MITTELSTAND/PREISERHÖHUNGEN - Die indirekten Folgen des Ukraine-Kriegs wie zum Beispiel unaufhörlich steigende Rohstoffkosten belasten viele deutsche Mittelständler mittlerweile stärker als die Corona-Pandemie. Fast alle sehen sich laut einer Studie der DZ Bank dadurch gezwungen, ihre Absatzpreise zu erhöhen und so zumindest einen Teil der Kostensteigerungen ausgleichen zu wollen. In der Elektroindustrie und im Ernährungsgewerbe seien fast 90 Prozent der befragten Firmen darauf angewiesen. (Börsen-Zeitung)

FLUGGESELLSCHAFTEN/MASKENPFLICHT - US-Fluggesellschaften bemühen sich um ein Ende der Covid-Maskenpflicht trotz Bedenken der Passagiere. Die Chefs von sieben US-Fluggesellschaften, darunter American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines, schrieben vergangenen Monat an US-Präsident Joe Biden, dass das Mandat "nicht mehr mit den Realitäten des aktuellen epidemiologischen Umfelds in Einklang zu bringen" sei. (Financial Times)

FIRMENGRÜNDUNGEN - Die Corona-Pandemie hatte 2020 die Zahl der Neugründungen deutlich gebremst. Viele Pläne wurden auf Eis gelegt, 2021 aber gab es laut KfW 13 Prozent mehr Neugründungen als im Vorjahr. (Börsen-Zeitung)

