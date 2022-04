Sony folgt dem Branchentrend und baut ein eigenes Metaversum auf. Im Mittelpunkt stehen die Entwickler Epic Games und Kirkbi. Shopify kündigte einen Aktiensplit an. Gleichzeitig soll die Macht des Gründers verewigt werden. Die Deutsche Bank verliert den nächsten Großaktionär. Ein Aktienpaket von mehr als 5 % wurde am Montagabend zu einem Discount angeboten.Asien folgt der Wall Street einheitlich tiefer. Alle Benchmarks in der Region liegen heute früh während der Sitzung deutlich im Minus. Der KOSPI und der Nikkei 225 Index führen die Liste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...