Weizen-Future: Boden offenbar gefunden von Maciej Gaj - 12.04.2022, 07:09 Uhr In der abgelaufenen Handelswoche schockte das US-Landwirtschaftsministerium mit der Nachricht, dass sich lediglich 30 Prozent des US-Winterweizens in einem guten oder sehr guten Zustand befindet. Das könnte den Druck in Zusammenhang mit den Ernteausfällen in der Ukraine auf den Agrarrohstoff erhöhen, wie er sich derzeit schon abzeichnet. Allerdings stellt diese Nachricht auch die erste Veröffentlichung des Pflanzenzustands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...