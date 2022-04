Elon Musk und die Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ): Alles, was der Visionär und Unternehmer anfasst, wird schnell zu Gold. Aber mal im Ernst: Alles, was in Berührung mit Musk gerät, bekommt auch einen wackeligeren Charakter. Beständigkeit oder das Sich-treu-Bleiben bei einmal getroffenen und öffentlich formulierten Entscheidungen ist nicht unbedingt immer die Stärke des Unternehmers. So nun auch bei Twitter. Elon Musk macht einen bedeutenden Rückzieher zum Wochenende. Blicken wir auf die Schlagzeilen ...

