Bei einem schwachen Start wackelt im DAX am Dienstag die runde Marke von 14.000 Punkten. Eine halbe Stunde vor dem Xetra-Auftakt verliert der deutsche Leitindex 1,5 Prozent auf 13.982 Punkte. Damit fällt er wohl auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück. Am Vorabend hatten bereits die US-Börsen ein dickes Minus verbucht. Der Ausverkauf der Technologie-Werte geht bei steigenden Anleihen-Renditen weiter. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Vorabend in den USA wieder unter 14.000 Punkte. ...

