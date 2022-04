Unser Trading-Experte Volker Buschung bleibt seiner Long-Strategie treu und kauft eine zweite Tranche dazu. Lesen Sie hier seine exklusive Empfehlung plus Analyse!

Wir stehen heute Morgen im DAX um 08.01 Uhr bei 14.007 DAX-Punkten. Das ist

gegenüber dem Xetra-Schluss vom Montag von 14.192 ein Abschlag von 185 Punkten.



Schon am Freitag habe ich ein Long-Hebelzertifikat der Bank Vontobel mit der WKN

VX9F6N gekauft. Es hat im Moment - als ich diesen Tipp geschrieben habe - einen Hebel von 59.



Der Kurs steht aktuell bei 1,60 Euro. Ich möchte ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis schaffen und an den Erfolgs-April anknüpfen, der mir und meinen Lesern, die mir gefolgt sind, zweimal 200 Prozent Gewinn eingebracht hat.



Der März schlug bei mir bereits mit 500 Prozent plus zu Buche. Ich bin auf der wichtigen Unterstützung bei 13.959 punktgenau angekommen und die möchte ich verteidigen.



Ich bleibe meiner Long-Strategie treu und kaufe eine zweite Tranche zum Kurs von 1,61 Euro dazu. Damit verbillige ich meine Gesamtposition auf 2,65 Euro. Den Stop verändere ich auf 1,00 Euro.



Achtung! Mein Rat: Es sollten maximal fünf Prozent des Gesamtdepots in dieses kurzfristige Investment investiert werden!



Der Tageschart zeigt mir erneut, dass der Bereich um 14.300 als Widerstand gewirkt hat. Am tieferen Hoch + Tief Close außerhalb der Handelsspanne vom Freitag nahe Tagestief sehe ich eher Verkaufsdruck im Markt.



Im Overnight-Handel ist der DAX bereits unter das Vorwochentief bei 14.026 gefallen und kommt im Chart zwischen 8-22 Uhr mit einem ca. 80-Punkte-Abwärtsgap rein.



Im heutigen Handel muss sich zeigen, ob hier die Akteure zu bärisch sind und wir einen Rücksetzer oder gar einen Turnaround Tuesday sehen. Für das Szenario wäre es ideal, wenn der DAX per Close wieder über 14.069 schließt. Sollte der Verkaufsdruck hingegen anhaltend sein, dann könnte es noch bis 13.917 zum GAP Close oder 13.827 nach unten gehen. Bei erhöhter Volatilität wäre auch von diesem Level aus immer noch ein Turnaround möglich. Wichtig werden heute auch die Verbraucherpreise um 14:30 Uhr.



Der Wochenchart zeigt mir eine Candle mit einem tieferen Hoch und Tief sowie einem Close außerhalb der Handelsspanne der Vorwoche. Dies zeigt mir, dass der Bereich von 14803 in der Woche davor als Reaktionsbereich bestätigt wurde. In dieser Woche muss sich zeigen, ob der DAX diese Route weiter fortsetzt und wir damit weiter fallende Kurse im Sinne der Abwärtsbewegung sehen.



Ziel nach unten wäre unter dem Vorwochentief bei 14.030 das 38-Prozent-Fibo bei ca. 13.970. Bei entsprechender Dynamik könnte es direkt in Richtung 13.827 bis 13.575 gehen - oder der DAX kann sich im Bereich vom Vorwochentief bei 14.030 stabilisieren, um am Ende der Woche einen Schlusskurs über der 14.301 hinzulegen. Damit würde sich der DAX immer noch die Chance offen lassen, in unmittelbarer Zeit wieder in der alten Range über 14.803 zu handeln.



Autor: Volker Buschung



Kurzvita des Autors

Volker Buschung ist freiberuflicher Trader und hat schon von 1994 bis 1998 auf dem Frankfurter Wertpapierparkett gearbeitet. Er hat Bankkaufmann gelernt und BWL studiert. Er betrieb für verschiedene Häuser Eigen- und Kommissionshandel. Bei verschiedenen Brokern managte er Konten. Er schrieb Artikel für die FAZ, Finanz und Wirtschaft und den Vorbörsenbericht im Deutschlandfunk. Seine Trefferquote für die Trades liegt nach eigenen Angaben bei über 90 Prozent.





Achtung!

Dieser Artikel stellt keine Beratung, die enthaltenen Informationen keine Aufforderung zu Wertpapiertransaktionen jedweder Art, dar. Die Analysen und Empfehlungen richten sich an alle Leser gleichermaßen. Diese können in ihrem Anlageverhalten und ihren Anlagezielen sehr voneinander abweichen. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen in keinerlei Weise die individuelle Situation der Nutzer. Sie stellen lediglich die persönliche Einschätzung des Verfassers dar. Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden ist ausgeschlossen. Macht der Nutzer die Analysen zur Grundlage eigener Handelsentscheidungen, so geschieht dies grundsätzlich auf eigenes Risiko. Der Handel mit Wertpapieren birgt immer die Gefahr des Verlusts bis hin zum Totalverlust. Die in der Vergangenheit erzielten Gewinne stellen darüber hinaus keine Gewähr für etwaige Gewinne in der Zukunft dar. Wir empfehlen daher vor jedem Kauf oder Verkauf einen Bankberater zu konsultieren. Grundsätzlich sollten die Positionsgrößen gehebelter Derivate klein gehalten werden. Die Auswahl sowie Gewichtung von Wertpapieren in Ihrem Depot hängt von Ihrer persönlichen Risikoneigung sowie Vermögensstruktur ab. Positionsgrößen, die aus den Artikeln abzuleiten sein können, sind daher möglicherweise nicht für Ihr individuelles Anlegerprofil geeignet. Auch in diesem Fall sollte Rücksprache mit Ihrer Haus- und / oder Depotbank oder einem Anlageberater gehalten werden. In diesem Zusammenhang weisen wir auf unseren Standard-Disclaimer hin.

Enthaltene Werte: DE0008469008,DE000PD1RV42