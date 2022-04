Oy-Mittelberg (ots) -Der Aromatherapie- sowie Bio- & Naturkosmetikpionier PRIMAVERA ist ein herausragender Arbeitgeber - und das gleich mehrfach: So zählt das Unternehmen zu den besten Arbeitgebern Bayerns und des Allgäus. Das ist das Ergebnis der jüngsten Auswertung des Zertifizierers "Great Place to Work®", der Firmen jährlich auf der Grundlage anonymer Mitarbeiterbefragungen und einer Analyse der Unternehmenskultur bewertet."Unser Ziel bei PRIMAVERA ist es, im Einklang mit Mensch und Natur zu handeln. Das stellt hohe Anforderungen an die Qualität des Miteinanders - auch, weil unsere Mitarbeitenden zurecht große Erwartungen haben", so Unternehmensmitgründer und Geschäftsführer Kurt L. Nübling. "Das detaillierte Feedback aus der anonymen Befragung ist für unsere Weiterentwicklung daher von unschätzbarem Wert."Die Ergebnisse bescheinigen dem Bio-Pionier aus dem Allgäu eine weit überdurchschnittliche Unternehmenskultur. So stimmten 92 Prozent der Teilnehmer*innen der Aussage zu, "stolz zu sein, bei PRIMAVERA zu arbeiten". 93 Prozent äußerten außerdem "ein hohes oder sehr hohes Vertrauen" in die Führungskräfte, so kommentiert in der aktuellen Auswertung. "Die positiven Bewertungen sind uns ein wichtiger Ansporn, denn eine gute Unternehmenskultur ist für uns nicht Mittel zum Zweck, sondern essenzieller Bestandteil unserer Vision des respektvollen Miteinanders. In unserer Unternehmensphilosophie ist dies seit Firmengründung so verankert", so Nübling. "Es ist tagtäglich eine Herausforderung, sich dieses Vertrauen zu erhalten und auch immer wieder zu verdienen.""Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in hohem Maße von Vertrauen, Stolz und Teamgeist geprägt ist", sagt Andreas Schubert, Geschäftsführer beim Great Place to Work®-Institut. "Eine attraktive, Engagement- und Innovationsfördernde Unternehmenskultur ist ein zentraler Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und die Bewältigung wichtiger Zukunftsaufgaben - gerade auch in der aktuellen Situation."In den Landeswettbewerben für Bayern und das Allgäu ausgezeichnetErneut wurde PRIMAVERA im aktuellen Great Place to Work®-Landeswettbewerb "Bayerns Beste Arbeitgeber 2022" geehrt, an dem bayerische Unternehmen aller Branchen und Größen teilnahmen. Aus der Liste der Gesamtteilnehmer wird - differenziert nach Unternehmensgröße - ein Ranking der besten Arbeitgeber ermittelt."Wir freuen uns sehr, dass wir in den Regionen Bayern und im Allgäu wieder so positiv abgeschnitten haben", so Unternehmensmitgründer und -geschäftsführer Kurt L. Nübling. "Das ist in Zeiten, in denen die Suche nach Talenten gerade abseits der Metropolen nicht einfacher wird, ein besonders wichtiges Signal."Vielfach für nachhaltiges und vorbildliches Handeln geehrtBereits seit November 2020 darf das Unternehmen mit derzeit rund 260 Mitarbeiter*innen das Siegel "Great Place to Work® Certified" führen und wurde als "Attraktiver Arbeitgeber " bestätigt. Damals hatte der Hersteller von hochwertigen Aromatherapieprodukten sowie Bio- und Naturkosmetik das erste Mal an der Zertifizierung teilgenommen. Die Auszeichnung "Bayerns Beste Arbeitgeber" folgte kurz danach.Die Auszeichnung als "Attraktiver Arbeitgeber" ist eine weitere wichtige Ehrung in der mehr als 35-jährigen Geschichte des Allgäuer Bio-Unternehmens, das im deutschsprachigen Raum als Markt- und Qualitätsführer in der Aromatherapie gilt. So wurde PRIMAVERA erst kürzlich das dritte Mal in Folge als "Marke des Jahrhunderts" in der Aromatherapie geehrt. Im Dezember war den Allgäuern der Deutsche Nachhaltigkeitspreis 2022 in der Kategorie Unternehmen, Bereich Biodiversität, verliehen worden.UNTERNEHMENFür das Unternehmen PRIMAVERA LIFE sind seit über 35 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählt außerordentliches nachhaltiges Engagement zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.Das Unternehmen stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Es verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 17 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. PRIMAVERA befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt den Anbaupartnern faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht infrage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.Die Wissensvermittlung zu Pflanzenwissen und Anwendung der ätherischen Öle, Pflanzenwässer und Pflegeöle ist dem Unternehmen seit Anbeginn sehr wichtig für eine sichere Anwendung der Produkte: So bietet die PRIMAVERA AKADEMIE Fachpublikum und Therapeut*innen Seminare, berufsbegleitende Weiterbildungen und Duftreisen an. Aufgrund des hohen Interesses an Gesundheitsthemen, an Bio-Aromatherapie-Produkten, deren vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten (wie z. B. DIY) können nun auch Endverbraucher*innen direkt über die Homepage ein Spektrum von unterschiedlichen Videoformaten und Webkursen abrufen, z. B. Expert*innen-Talks im Livestream oder on demand. Auch über social media kommuniziert das Unternehmen direkt mit Anwender*innen, um die Wirkkraft der ätherischen Öle weiter bekannt zu machen.Qualitätssiegel - Unsere Qualität wird durch unabhängige, weltweit gültige Siegel bestätigt:https://www.primaveralife.com/qualitaetDie PRIMAVERA Produkte sind im Bio- und Reformhaushandel, in Apotheken, in Naturkosmetikfachgeschäften, in Kosmetikinstituten, Spas, ausgesuchten Drogerien und Parfümerien erhältlich. Weitere Informationen über PRIMAVERA LIFE unter www.primaveralife.comPressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel 08366-8988-931Mail marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/5194822