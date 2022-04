DJ Luxottica will Giorgio Fedon & Figli übernehmen

Von Kim Richters

ROM (Dow Jones)--Der Brillenhersteller Luxottica will die Giorgio Fedon & Figli SpA übernehmen. Die Luxottica Group SpA legt nach eigenen Angaben für einen Anteil von 90,9 Prozent 29,4 Millionen Euro, entsprechend 17,03 Euro je Aktie, auf den Tisch. Im Anschluss daran will der zur Essilorluxottica SA gehörende Brillenhersteller den verbliebenen Aktionären von Giorgio Fedon & Figli ein Pflichtangebot in gleicher Höhe unterbreiten und das Unternehmen schlussendlich von der Mailänder Börse nehmen.

April 12, 2022 02:41 ET (06:41 GMT)

