FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor wichtigen Inflationsdaten aus den USA hat der Druck auf den deutschen Aktienmarkt am Dienstag deutlich zugenommen. Der Dax rutschte in den ersten Minuten nach der Eröffnung erstmals seit Mitte März wieder unter die runde Marke von 14 000 Punkten. Zuletzt verlor der deutsche Leitindex 1,62 Prozent auf 13 963 Punkte. In der Vorwoche hatte er sich noch knapp über der runden Marke halten können.

Der MDax gab im frühen Handel um 1,26 Prozent auf 30 186 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 1,5 Prozent. Am Vortag war bereits in den USA der Ausverkauf der Technologie-Werte bei steigenden Anleihen-Renditen weitergegangen. Am Morgen verzeichneten Asiens Börsen überwiegend Verluste.

Die US-Verbraucherpreise dürften im März weiter gestiegen sein auf ein 40-Jahreshoch, vermuten die Experten der Helaba. "Insofern wird sich die Fed in dem Ansinnen bestätigt sehen, die Leitzinsen in diesem Jahr mehrmals zu erhöhen. Ob die bereits ambitionierten Zinserwartungen noch forciert werden, bleibt abzuwarten."/ajx/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145