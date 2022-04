Akur8 freut sich, den Start seiner Akur8 Academy bekannt zu geben. Es handelt sich um ein globales Schulungs-, Entwicklungs- und Weiterbildungsprogramm im Bereich Versicherungstarifierung. Dieses Programm wurde für Aktuare und Tarifierungsexperten erstellt, welche von der Expertise des Unternehmens profitieren und ihre Kenntnisse der Akur8 Tarifierungsplattform erweitern möchten.

Die erste Initiative der Akur8 Academy ist ein digitales Zertifizierungsprogramm, welches Anwendern ermöglicht, ihre Kenntnisse der Plattform zu testen und ihr Wissen über die Akur8-Lösung mit ihrem professionellen Netzwerk zu teilen. Das Programm ist sowohl für neue als auch für erfahrene Anwender der Module "Risk", "Demand" und "Rate" gedacht. Akur8 bietet je nach Erfahrung das passende Badge/Zertifikat für sie, einschließlich eines dreistufigen Programms mit den Stufen "Essentials", "Advanced" und "Expert".

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines kurzen (und unterhaltsamen) Quiz erhalten die Kunden die entsprechenden offiziellen Zertifikate, die sie auf Social-Media-Plattformen teilen, in E-Mail-Signaturen einbetten und auf ihren LinkedIn-Profilen als berufliche Referenzen hinzufügen können.

"Akur8 setzt neue Standards für die Versicherungstarifierung. Wir verwirklichen unsere Vision durch unsere Tarifierungsplattform. Doch wir wollen noch einen Schritt weiter gehen und unser Fachwissen und unsere Stimme auf dem Markt für Versicherungstarife nutzen, um zum Aufbau der Tarifierungskompetenz von morgen beizutragen. Aus diesem Grund haben wir die Akur8 Academy ins Leben gerufen", erklärte Samuel Falmagne, Mitbegründer und CEO von Akur8.

"Durch den digitalen Austausch von digitalen Zertifikaten in sozialen Medien können unsere Kunden ihr Wissen über die Akur8-Plattform mit ihrem Netzwerk teilen. Unser neues digitales Zertifizierungsprogramm wird uns nicht nur dabei helfen, unsere Kunden zu Markenbotschaftern zu machen, sondern auch Schulungsmöglichkeiten bieten, die den Kunden einen echten Vorteil in ihrem Bereich verschaffen", so Brune de Linares, Chief Customer Officer von Akur8.

Was sind digitale Zertifikate?

Digitale Zertifikate sind verifizierte, digitale Badges mit Metadaten, in denen die für den Erwerb des Zertifikats erworbenen Fähigkeiten aufgeführt sind. Die von Akur8 für das digitale Zertifizierungsprogramm verwendete Anwendung nutzt die Blockchain, um einen Datensatz des Zertifikats bei seiner Erstellung kryptografisch zu versiegeln. So haben Dritte die absolute Gewissheit, dass ein Datensatz seit seiner Ausgabe nicht mehr verändert wurde. Sobald ein Zertifikat in der Blockchain gespeichert ist, kann es nicht mehr verändert, gefälscht oder manipuliert werden. Wenn jemand versucht, ein Zertifikat zu erstellen, das wie Ihr Zertifikat aussieht, wird es nicht durch den Blockchain-Datensatz verifiziert.

Das digitale Zertifizierungsprogramm ist die erste Initiative der Akur8 Academy; weitere Schulungs-, Entwicklungs- und Weiterbildungsprogramme zum Thema Versicherungstarifierung werden folgen.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert den Tarifierungsprozess von Versicherungen mit Transparenter KI. Die cloud-basierte Plattform verbessert die Tarifierungsmöglichkeiten von Versicherern mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit über den gesamten Preisgestaltungsprozess hinweg, ohne dabei Kompromisse bei der Überprüfbarkeit oder Kontrolle einzugehen.

Unsere modulare Tarifierungsplattform automatisiert die technische und kommerzielle Prämienmodellierung. Sie ermöglicht Versicherern, angepasste und genaue Tarife im Einklang mit ihrer Geschäftsstrategie zu berechnen, während die absolute Kontrolle über die erstellten Modelle behalten bleibt, wie von den Aufsichtsbehörden weltweit gefordert wird. Mit Akur8 wird der Zeitaufwand für die Modellierung um das 10-fache reduziert, die Prognoseleistung der Modelle um 10 erhöht und das Potenzial zur Verbesserung der Schadenquote um 2-4 gesteigert.

