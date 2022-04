Berlin (ots) -Allen Ratefüchsen steht ein Lesegenuss der besonderen Art ins Haus: Im Sonderband des Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Rätsel" gibt es ab dem 14. April schweißtreibende Denksport-Aufgaben und spannende Mitmach-Comics. Ob sich ein Anhalter während einer Spritztour von Donald Duck und Dussel zum Beispiel als Schurke, Polizist oder Reporter entpuppt, entscheidet die Leserschaft. Der Ausgang der Geschichten wird für jeden individuell und passend gemacht. Dazu gibt es kniffelige Herausforderungen, die den Kopf garantiert zum Qualmen bringen. Rundum die perfekte Lektüre für ein langes Frühlingswochenende. Die spannenden Denksport-Einheiten bringen die gesamte Familie zum Lachen und Schwitzen. Also an die Rätsel, fertig, grübeln!Inhalt:Verfahrene FerienRätsel 1: Die Würfel sind gefallenDer Mann mit den tausend GesichternRätsel 2: AbgetauchtDie rätselhafte AmphoreRätsel 3: Wo geht's weiter?Rätsel 4: Perfekt verstecktDer schlimmste FeindRätsel 5: Klötze-ChaosEin Geschenk für dreiRätsel 6: Knifflig im QuadratEin Fall für Detektiv DuckRätsel 7: Raupen-RennenÜberlebenstraining in RätselnRätsel 8: WürfelzauberEin neuer Fall für Detektiv Duck: Der verschwundene CollierRätsel 9: WindseucheRätsel 10: MauerbrecherDie rätselhafte SchatzkarteLösungenIm LTB "Rätsel" (EUR 8,99 ISBN: 978-3-8413-2914-1) können sich Liebhaber des Denksports auf 256 Seiten mit 10 Rätseln und 10 Kapiteln freuen. Am 14. April erscheint der Sonderband im Handel und im www.egmont-shop.de. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.deFür Interviewtermine mit Marko Andric (LTB-Chefredakteur), Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5194862