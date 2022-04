Momentum ist zurück: DAX-Wochenstart bringt Schwung in den Aktienmarkt und heute die 14000 auf die Agenda. So schwach starten wir Dienstags. DAX-Wochenauftakt mit Vola Das Momentum zieht am Markt wieder an und hat die geringe Bandbreite, die wir an den vergangenen Freitagen schon öfters gesehen haben, nun wieder am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...