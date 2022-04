Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Mowi. Viele Preise steigen - das gilt auch für die Lachspreise. Davon profitierte zuletzt die Mowi-Aktie. Das Papier stieg in den vergangenen Monaten deutlich an und könnte weiter nachlegen. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Maximilian Völkl hält Positionen an Mowi, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.