Bei CureVac knallen heute die Sektkorken. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur CureVac-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund zwölf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Top liegt bei 18,42 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Anleger, die von CureVac nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. So bekommen Put-Käufer oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...