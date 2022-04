Der Bitcoin hat seine Korrektur zuletzt beschleunigt und in der Nacht auf Dienstag zeitweise die 40.000-Dollar-Marke unterschritten. Zwar konnte er diese zwischenzeitlich zurückerobern, auf 24-Stunden-Sicht steht aber dennoch ein Minus von mehr als fünf Prozent zu Buche. Grund dafür ist einmal mehr die sinkende Risikobereitschaft der Anleger.Diese sorgt aktuell für deutliche Verluste bei riskanteren Assetklassen, zu denen neben Kryptowährungen auch Tech-Aktien gehören. So hat der Nasdaq 100 am Montag ...

