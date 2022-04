Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten stieg am Montag um rund 8.500 Kontrakte. Damit setzte sich der Aufwärtstrend fort und der vorangegangene Rückgang wurde verarbeitet, wie die CME Group mitteilte. Das Volumen hingegen schrumpfte zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um mehr als 21.000 Kontrakte. Erdgas zeigt jetzt auf 7,00 $ Die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...