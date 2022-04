FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von Delivery Hero haben am Dienstag im schwachen Gesamtmarkt ins Plus gedreht. Die Aktien des Essensliferanten hatten am Morgen ihren Rückschlag vom jüngsten Erholungshoch zunächst auf 22,5 Prozent in fünf Handelstagen ausgeweitet. Dann griffen Anleger zu und trieben den Kurs um 2,4 Prozent in die Höhe. Damit erging es ihnen deutlich besser als der britischen Konkurrenz von Deliveroo , die nach Geschäftszahlen um bis zu 4,3 Prozent absackten und immer noch sehr schwach sind.

Dabei sah der JPMorgan-Experte Marcus Diebel das Auftragswachstum der Briten im ersten Quartal im Rahmen der Erwartungen und sprach insgesamt von einer beruhigenden Bilanz - auch mit Blick auf den bestätigten Ausblick.

Die Branche hat bei den Anlegern aber momentan generell einen schweren Stand. So sind Delivery Hero mit immer noch minus 59 Prozent im laufenden Jahr mit Abstand der schwächste Dax -Wert. Hellofresh als Kochboxen-Anbieter liegt 43 Prozent im Minus. Deliveroo verloren im laufenden Jahr an der Londoner Börse 49 Prozent./ag/jha/