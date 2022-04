Die S Immo AG erwirbt den Expo Business Park in Bukarest, mit Mietern wie etwa ING oder A&D Pharma. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der dreiteilige Bürokomplex mit einer Hauptnutzfläche von rund 41.500 m2 verfügt über eine gute öffentliche Anbindung an das Stadtzentrum sowie an beide Flughäfen. Das Objekt hat die Zertifizierungen BREEAM Outstanding sowie WELL Health & Safety erhalten. S Immo CIO Herwig Teufelsdorfer: "Überzeugt haben uns nicht nur die hohe Mietauslastung und Ertragsstärke des Expo Business Parks, sondern auch die nachhaltige Qualität des Gebäudes und die hervorragenden Zertifizierungen. Mit diesem Ankauf erweitern wir unser Portfolio um eine zusätzliche Top-Immobilie und ...

