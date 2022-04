Der GBP/USD bleibt auf dem Rückzug und sinkt in Richtung 1,30, nachdem das britische Amt für Statistik (ONS) bekannt gab, dass die ILO-Arbeitslosenquote in den drei Monaten bis Februar von 3,9% im Januar auf 3,8% gesunken ist. Die Ökonomen der ING erwarten, dass das Paar in Richtung 1,2850 fallen wird. Arbeitslosenquote sinkt wieder auf das Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...