Angesichts steigender Kosten und eines Mangels an traditionellen Fachkräften entscheidet sich eine kleine, aber steigende Zahl europäischer Firmen für die Modernisierung ihrer Mainframe-Anwendungen oder für die Migration in die Cloud. Dies geht aus einer neuen Forschungsstudie hervor, die heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, veröffentlicht wurde.

Die Verfasser der Studie 2022 "ISG Provider Lens Mainframes Services and Solutions" für Europa stellen fest, dass Unternehmen unter zunehmendem Druck stehen, die Nutzung von Mainframes nach pandemiebedingten Unterbrechungen und aufgrund veränderter Geschäftsanforderungen neu zu überdenken. Anbieter von Mainframe-Migrationstools und -dienstleistungen in Europa beobachteten im vergangenen einen Anstieg ihrer Umsätze von durchschnittlich 20 Prozent, so eine ISG-Umfrage.

Nach Angaben von ISG treiben Unternehmen die Modernisierung von Großrechnern voran, obwohl Projekte häufig länger dauern und in einigen Fällen gar nicht zum Abschluss gebracht werden können. Firmen sollten sich auf einen langwierigen Prozess der Systemanalyse einstellen und eine langfristige Migrationsstrategie ausarbeiten.

"Die Nachfrage ist hoch, aber die Ausführung erfolgt schleppend und die Anzahl der Projekte ist immer noch gering", erklärte Anna Medkouri, ISG Partnerin, Technology Modernization, in Deutschland. "Große Migrationsanbieter melden im Durchschnitt 15 bis 30 Projekte pro Jahr in Europa."

Mainframe-Kosten steigen angesichts eines Mangels an COBOL-Sprachkenntnissen in europäischen Ländern, um bestehende Systeme instand zu halten und zu verwalten, heißt es in der Studie. Darüber hinaus machen sich unabhängige Software-Anbieter die Abhängigkeit von Großrechnern mit teuren Fachdienstleistungen zunutze.

Die COVID-19-Krise habe die Grenzen von Großrechnern aufgezeigt, als manche Regierungsbehörden in Europa ihre Systeme nicht schnell genug hochskalieren konnten, um auf die gesteigerte Nachfrage seitens ihrer Bürger zu reagieren, so ISG. Dies habe zu Störungen bei diversen kleinen Systemen geführt und wiederum das Interesse an der Migration von Mainframe-Anwendungen in die Cloud gesteigert.

Unternehmen in ganz Europa wenden sich multinationalen Dienstanbietern zu, die über die zunehmend seltenen Fähigkeiten für Mainframe-Großprojekte verfügen, so der Bericht. Im Gegensatz zu den meisten IT-Dienstanbietern in Europa verschaffen Sprache und Kultur kleinen Akteuren hier jedoch keinen Lokalvorteil.

"Die Sprache, die in diesem Markt zählt, ist COBOL", erklärte Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Kleinere Firmen treten den Wettbewerb mit einem Spezialangebot für bestimmte Nischenmärkte an und arbeiten mit großen Firmen zusammen."

Die Studie bietet auch Einblicke in andere Bereiche, die für Mainframe-Strategien von Unternehmen relevant sind, darunter die Rolle von Hyperscale-Cloud-Anbietern und die Frage, ob sich Investitionen in die Modernisierung von COBOL lohnen.

Die Studie 2022 ISG Provider Lens Mainframes Services and Solutions für Europa evaluiert die Fähigkeiten von 42 Anbietern über fünf Marktsegmenten: Mainframe Modernization Services, Mainframe Application Modernization and Transformation Services, Mainframes as a Service (MFaaS), Mainframe Operations und Mainframe Application Modernization Software.

In der Studie werden Atos, Capgemini, Infosys, Kyndryl und TCS als Leader in je drei Segmenten eingestuft und DXC Technology und Wipro als Leader in je zwei Segmenten. Advanced, Asysco, AWS (Blu Age), Cognizant, Google, HCL, Micro Focus, TmaxSoft und T-Systems sind Leader in je einem Segment.

Darüber hinaus werden Cognizant, Fujitsu, HCL, Heirloom Computing und TCS als "Rising Stars" eingestuft, d. h. Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach der Definition von ISG, jeweils in einem Segment.

Bearbeitete Versionen der Studie sind erhältlich bei Google, Freesoft, Infosys und Kyndryl.

Die Studie 2022 ISG Provider Lens Mainframes Services and Solutions für Europa steht Abonnenten oder zum einmaligen Erwerb auf folgender Webseite zur Verfügung.

