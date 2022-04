DJ MÄRKTE EUROPA/DAX klar unter 14.000 Pkt - Dt. Bank stürzen mit Platzierung ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen sind mit erheblichen Abgaben in den Handel am Dienstag gestartet. Belastend wirken die schwachen US-Vorgaben sowie die insgesamt negative Gemengelage. Die Belastungsfaktoren reichen vom Ukrainekrieg über Inflation, Geldpolitik bis hin zu den sich wieder verschärfenden Lieferkettenprobleme in Folge steigender Covidinfektionen und Lockdowns in China. Auch anziehende Marktzinsen drücken auf das Aktiensentiment. Der DAX verliert 1,6 Prozent auf 13.964 Punkte, der Euro-Stoxx-50 büßt 1,5 Prozent auf 3.783 ein.

Spannung vor US-Inflationsdaten

Den wichtigsten Termin des Tages stellen die US-Inflationsdaten für den März am frühen Nachmittag dar. Volkswirte erwarten im Schnitt eine Inflationsrate von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, was gegenüber dem Vormonat einen Anstieg bedeutete. Obwohl der März-Wert den Höhepunkt der jährlichen Teuerungsrate der Verbraucherpreise markieren dürfte, erwartet Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, keinen schnellen Rückgang zu Vor-Corona-Niveaus.

Die Signale verdichten sich, dass die US-Notenbanker noch zügiger gegen den Preisdruck vorgehen werden. So hat sich der Präsident der Chicago Fed erst für eine Beschleunigung der Zinserhöhungen ausgesprochen, um bis Dezember statt bis März 2023 ein "neutrales" Niveau zu erreichen. Eine Erhöhung des Leitzinses der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt könne nun "sehr wahrscheinlich" sein, sagte Charles Evans. Der Bund-Future setzt am Morgen seine Abwärtsbewegung fort.

Givaudan und Wienerger überzeugen

Positiv werden in einer ersten Einschätzung im Handel die Geschäftszahlen von Givaudan eingestuft. Der Umsatz im ersten Quartal liegt mit 1,78 Milliarden Franken rund 1 Prozent über Konsens. Flächenbereinigt stiegen die Verkäufe derweil um 4,6 Prozent, hier war im Vorfeld von Analysten ein Plus von 4,1 Prozent erwartet worden. Mit Abgaben von 1 Prozent hält sich die Aktie in dem negativen Gesamtmarkt vergleichsweise gut.

Von einem starken Zwischenbericht spricht die Citigroup mit Blick auf Wienerberger. Sowohl Umsatz als auch EBITDA liegen über den Schätzungen der Analysten. Trotz des günstigen Quartals hat das Unternehmen den Ausblick für das Gesamtjahr nur bestätigt angesichts der sich abzeichnenden Unsicherheiten im zweiten Halbjahr wegen der Gasversorgung. Wienerberger gewinnen 2,6 Prozent im frühen Geschäft.

Die Umsätze von Sika (-0,2%) haben sich im ersten Quartal besser als erwartet entwickelt. Laut Baader liegen sie 3 Prozent über der Konsensschätzung, wobei sich das Geschäft in der Region Americas besser als erwartet entwickelt habe.

Platzierungen in Deutscher Bank und Commerzbank

Im Blick stehen die Aktien von Deutscher Bank und Commerzbank. Nach Aussage aus dem Handel soll Morgan Stanley 116 Millionen Deutsche-Bank-Aktien zu mindestens 10,98 Euro platziert haben und 72,5 Millionen Commerzbank zu 6,55 Euro. "Der Schritt kommt für mich überraschend", so ein Aktienhändler am frühen Morgen. Die Aktien der beiden Banken gehörten bisher zu den Gewinnern steigender Marktzinsen. Deutsche Bank fallen 10,6 Prozent auf 10,66 Euro, Commerzbank um 8,6 Prozent auf 6,40 Euro. Europaweit geben Bankenwerte 2,6 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.783,11 -1,5% -56,51 -12,0% Stoxx-50 3.729,16 -1,3% -47,39 -2,3% DAX 13.963,79 -1,6% -228,99 -12,1% MDAX 30.235,58 -1,1% -336,10 -13,9% TecDAX 3.175,83 -1,3% -40,86 -19,0% SDAX 14.043,80 -1,0% -147,56 -14,4% FTSE 7.559,29 -0,8% -59,02 +3,2% CAC 6.461,94 -1,4% -93,87 -9,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,86 +0,05 +1,04 US-Zehnjahresrendite 2,83 +0,05 +1,32 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Uhr Mo 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0870 -0,1% 1,0864 1,0895 -4,4% EUR/JPY 136,46 -0,0% 136,50 136,76 +4,3% EUR/CHF 1,0150 +0,2% 1,0125 1,0142 -2,2% EUR/GBP 0,8353 -0,0% 0,8350 0,8354 -0,6% USD/JPY 125,54 +0,1% 125,66 125,52 +9,1% GBP/USD 1,3012 -0,1% 1,3010 1,3041 -3,8% USD/CNH (Offshore) 6,3771 -0,2% 6,3788 6,3819 +0,4% Bitcoin BTC/USD 40.132,63 +1,7% 40.117,70 40.840,65 -13,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,54 94,29 +2,4% 2,25 +30,6% Brent/ICE 100,98 98,48 +2,5% 2,50 +31,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.954,02 1.953,73 +0,0% +0,29 +6,8% Silber (Spot) 25,08 25,09 -0,0% -0,01 +7,6% Platin (Spot) 972,58 980,25 -0,8% -7,68 +0,2% Kupfer-Future 4,68 4,64 +0,8% +0,04 +5,0% ===

