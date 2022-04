Köln (ots) -Sein Sortiment torffreier Erden weitet toom stetig aus. Nun hat die Baumarktkette auch innerhalb des eigenen Pflanzenangebots die Messlatte für Nachhaltigkeit noch einmal höher gelegt: Denn auch bei der Anzucht arbeitet toom eng mit seinen Gärtnereien zusammen, um immer mehr Pflanzen im torfreduzierten oder gar torffreien Substrat zu kultivieren. Zum Start in die Gartensaison bietet toom daher mittlerweile 100 in alternativem Substrat herangewachsene Pflanzen an und baut sein Angebot stetig aus.Um das Klima zu schonen sowie wertvolle Moore und damit den Lebensraum vieler spezialisierter Pflanzen und Tiere zu schützen, bietet toom bereits seit längerem in seinem Eigenmarkensortiment torffreie Erden an. Für einen blühenden und gleichzeitig nachhaltigeren Garten ist aber auch die richtige Pflanzenauswahl entscheidend. Als nachhaltig handelndes Unternehmen weitet toom daher die torffreie Anzucht seines Pflanzenangebots stetig aus. So wächst zum Beispiel die PRO PLANET-zertifizierte Anthurie der "toom" Eigenmarke bereits seit 2018 in einem komplett torffreien Substrat heran. Kompost, Holzspäne, Kokosfasern oder Perlite dienen dabei unter anderem als alternative Stoffe zum klassischen Torf."Mittlerweile haben wir unser Sortiment an Pflanzen, die in torffreiem bzw. mindestens 50 Prozent torfreduziertem Substrat heranwachsen, auf 100 Artikel ausgedehnt", so Theo Keysers, Purchasing Director Plant bei toom. "Darunter fallen zum Beispiel Chrysanthemen, Petunien, Astern oder Usambaraveilchen." So setzt sich toom auch weiterhin bewusst für eine Torfreduktion ein, um einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und Artenerhalt zu leisten. Anhand des PRO PLANET-Labels für nachhaltigere Produkte lassen sich die ökologischen Alternativen leicht erkennen.Pressekontakt:REWE Group, toom Baumarkt GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Daria Ezazi, Humboldtstraße 140- 144, 51149 Köln, Tel.:0221-149-6272, Fax: 0221-149-976272, E-Mail:daria.ezazi@rewe-group.comOriginal-Content von: toom Baumarkt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60444/5195051