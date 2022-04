Der Bitcoinpreis befindet sich in einem seitwärts gerichteten Kanal mit klaren Begrenzungen auf der Ober- und Unterseite. Nach einem Touch auf der Oberseite (bei rd. 48.000) hat der Bitcoin bereits dreiviertel seiner Wegstrecke in Richtung untere Trendkanallinie zurückgelegt. Die Kreuzunterstützung bei 39.400 hat die Abwärtsbewegung gebremst, was das Eindecken der Shorts auf diesem Level impliziert. Sofern die Marke 39.219 nicht unterschritten wird, ist eine Aufwärtsreaktion in Form einer Minimalkorrektur ...

